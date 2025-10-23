Zagrają Niedźwiedzie Polarne

W czwartek o g. 20 w winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie zagra zespół Polarbaeren (Niedźwiedzie Polarne). To przedstawiciele nowej sceny ze Szwajcarii, cenieni za energię i kreatywność.

Muzykę Polarbæren opisuje się jako wirujące i wirtuozerskie sesje na żywo. To kreatywna grupa, która stawia sobie za cel przełamywanie konwencji tego, czym nowy jazz powinien, a czym nie powinien, być.

Ich pierwszym projektem był interdyscyplinarny „Das Karussell” (jesień 2023), a debiutancki materiał zatytułowany „EIS!” został zarejestrowany na lodowcu Morteratsch i przedstawiony zarówno w oryginalnej jak i syntetycznie przetworzonej formie. 5 utworów i 3 interludia (cykle) tworzą wyraźną koncepcyjną ramę. „EIS!” zostało wydane 4 października 2024 roku przez szwajcarską wytwórnię „Current Moves”.

Zespół odbywa trasę koncertową w Polsce. Zagrał na tegorocznym Off Festivalu.

(as)

