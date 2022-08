Zagłębić się w historię, wysłuchać muzyki. Trzynasta edycja Festiwalu na Gotyckim Szlaku

W niedzielę rozpoczyna się XIII edycja Festiwalu na Gotyckim Szlaku, który łączy koncerty muzyki dawnej, opowieści ekspertów i pasjonatów o historii naszego regionu oraz pikniki z regionalną żywnością. Start: godzina 19:30, kościół pw. św. Jana Ewangelisty XX Pallotynów przy ul. św. Ducha 4. Kolejne występy zaplanowano w Wełtyniu i Wolinie.



Trzynasta edycja festiwalu

- To festiwal wędrowny, ponieważ każda tak historyczna wędrówka, podczas której mieszkaniec czy turysta będzie mógł zapoznać się z historią naszych najpiękniejszych miejsc, będzie potem zakończona koncertem - chwaliła imprezę wicemarszałek Pomorza Zachodniego Anna Bańkowska podczas konferencji poświęconej festiwalowi. - Będziemy mogli łączyć wszystkie zmysły, chłonąć zarówno historię naszego miejsca, jak i sztukę.

Urszula Stawicka, prezes Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, organizatora festiwalu, zwróciła uwagę na to, że restrykcje koronawirusowe sprawiły, że impreza rok temu była dostępna dla widzów tylko w formie nagranych na video koncertów. A dla artystów nie ma nic ważniejszego niż kontakt z publicznością na żywo.

- Przyjechaliśmy z daleka. Ja jestem ze Lwowa, Paweł Osuchowski jest urodzony w Poznaniu, ale wychowany w Krakowie - mówiła U. Stawicka. - Co nas zachwyciło na Pomorzu Zachodnim, to właśnie gotyk, niesamowita architektura gotycka oszałamiająca swoją wielkością. Stąd nasz pomysł sprzed trzynastu lat, żeby jeszcze podkreślić ją muzyką.

Spotkania z ekspertami

Dyrektor artystyczny festiwalu Paweł Osuchowski poinformował, że występom towarzyszyć będą spotkania z ekspertami. W niedzielę koncert otworzy Michał Dębowski, historyk sztuki i miejski konserwator zabytków. Regionalista Paweł Migdalski będzie miał wystąpienia podczas koncertów w Wełtyniu. W Wolinie o historii tego miejsca opowie Andrzej Janowski, archeolog z Polskiej Akademii Nauk.

- Gdy pojedziemy do Wełtynia, będzie coś nie tylko dla oka i ucha, ale także i coś dla ciała, bo zadba o to ksiądz proboszcz razem z gospodyniami - zapowiedział P. Osuchowski. - To nasza tradycja. Obok wycieczek zawsze są pikniki, kiermasze, nie ma tak, że człowiek tylko biega z wywieszonym językiem, żeby zdążyć na koncert. Można odpocząć, można przysiąść, można zjeść i wypić coś regionalnego.

W ludziach cały czas jest ciekawość

- Ruch zainteresowania historycznego Pomorzem Zachodnim jest bardzo aktywny. W samym Szczecinie jest masa przewodników. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że wszyscy skądś przybyliśmy. To nie jest tak jak w miastach, gdzie tradycję buduje się od pokoleń. To jest dopiero trzecie pokolenie, które coś tworzy. W ludziach cały czas jest ciekawość - dodawała U. Stawicka.

Podczas niedzielnego koncertu Między Niebem a Ziemią zabrzmi muzyka Jerzego Fryderyka Haendla, kantata Il delirio amoroso HWV 99, Concerto Grosso A-Dur Op. 6 oraz Dixit Dominus g-Moll HWV 232. Wykonawcami koncertu będą Aleksandra Hanus, Anna Guz-Rosa i Adriana Bujak-Cyran – sopran, Bartosz Rajpold – kontratenor, zespół Szczecin Vocal Project oraz Orkiestra Famd.pl pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego. Bilety na koncert inauguracyjny kosztują 30 (normalny) i 20 złotych (ulgowy).

Koncerty w Wełtyniu zaplanowano na 13 sierpnia, w Wolinie - na 20 sierpnia.

Partnerami Festiwalu Na Gotyckim Szlaku 2022 są: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina Miasto Szczecin, Powiat Gryfiński, Miasto i Gmina Gryfino oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie.©℗

(as)