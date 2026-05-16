Zabawa przy Ścianie Płaczu

Fot. Arleta NALEWAJKO

Jak się bawi w sercu Szczecina? Na całego i przy d. Ścianie Płaczu. Jak w sobotę (16 maja), gdy przyczynkiem m.in. do targów sztuki i rękodzieła, potańcówki przy muzyce na żywo oraz pokazów sztuk walki i samoobrony będzie Noc Muzeów.

Impreza rozpocznie się o godz. 15, a potrwa co najmniej do g. 20. Moc atrakcji zapewni zarówno Tu CENTRUM.Szczecin Obiekt Kreatywny ul. Jadwigi 2, jak i społeczna rada dzielnicy. W programie prócz oczywistych atrakcji muzycznych, pchlego targu i „Piccolo na grubym cieście”, można się spodziewać także mniej oczywistych – jak np. pradawnych gier komputerowych czy sadzenia w społecznym ogrodzie oryginalnej starej odmiany jabłoni – Stetyn z Winnicy Julo. Wstęp wolny – wszyscy mile widziani.

(an)

