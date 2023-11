Wystawa w filharmonii. A między nami ocean

Od czwartku w filharmonii będzie można nową wystawę pt. „A między nami ocean”. Fot. mat. organizatora

Od 16 listopada w Galerii Poziom 4, mieszczącej się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oglądać będzie można nową wystawę pt. „A między nami ocean”. Jej autorami są Mariola Landowska oraz Vando Figueiredo z Brazylii.

Podczas wystawy odwiedzający będą świadkami pełnego pasji dialogu dwojga malarzy, którzy - tworząc po dwóch stronach Atlantyku - odkryli, że mówią wspólnym językiem ekspresji artystycznej i od wielu lat prowadzą w nim korespondencję między Europą a Ameryką Południową. Mariola Landowska i Vando Figueiredo w swoim malarstwie chętnie sięgają po pierwotne motywy i tematy odnalezione na skałach jaskiń pokrytych malowidłami prehistorycznych artystów starego kontynentu.

Fascynujące jest, w jaki sposób artyści przetwarzają echa skalnego malarstwa prehistorycznego w estetyce m.in. tropikalnych lasów Amazonii. Prastare ikony, których siłą jest naturalizm i geometryczna prostota, artyści rozświetlają kolorami z nowego świata. Kolor, który żyje pulsującą dynamiką, to indywidualny grafizm ich artystycznej korespondencji. W tym dialogu uwodzi intensywność, z jaką artyści nasycają obrazy różnorodnością tematów. To prawdziwy konglomerat z pozoru niepasujących do siebie elementów, motywów, opowieści i historii, które razem tworzą przenikającą się całość.

Mariola Landowska - urodzona w 1957 roku w Szczecinie. Artystka i podróżniczka. Ukończyła Technikum Budowlane, a następnie Scuola de Arte Instituto Gazzola (Instytut Sztuk Pięknych Gazzola) w mieście Piacenza (Włochy) na kierunku Malarstwo w klasie prof. Carlo Scrocchi.

Vando Figueiredo - urodzony w 1952 roku w Fortaleza-Ceata w Brazylii. Malarz, rzeźbiarz, rytownik, projektant. W 1979 roku ukończył Uniwersytet Stanowy w Cear. Karierę twórczą rozwijał pod okiem zaprzyjaźnionych artystów, m.in. uznanego brazylijskiego malarza Otto Cavalcantiego oraz słynnego kubańskiego malarza i rysownika — Raula de la Nueza.

Galeria Poziom 4 otwarta jest dla zwiedzających w każdy weekend w godzinach 12-16. Wystawę można oglądać do 8 stycznia 2024 roku. ©℗

(żuk)