Wystawa plakatów na Łące Kany. Wkrótce będzie się można poczęstować jej kawałkiem

W Szczecinie trwa właśnie jeden z najstarszych i największych polskich festiwali teatralnych: 56. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Do piątku (29 kwietnia) zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń: benefis, wystawę, koncerty, jam session oraz oczywiście spektakle.

Przy okazji spacerów warto obejrzeć na Łące Kany, tuż obok Teatru Kana, wystawę plakatów autorstwa Aleksandry Ziętali - pn. "Z Kartoteki Grafika". Jest tu dwadzieścia prac o tematyce społecznej, ale również plakaty bardziej komercyjne, promujące wydarzenia organizowane między innymi przez Goleniowski Dom Kultury. Finisaż ekspozycji odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 20.30.

- Wtedy do wielkoformatowych prac wiszących dołączą plakaty w rozmiarze kieszonkowym. Chętni będą mogli poczęstować się kawałkiem tej wystawy i zabrać ją ze sobą do domu - zapowiada artystka, Aleksandra Ziętala. - Równolegle, trwać będzie projekt Post Scriptum, podczas którego będę zachęcać uczestników wydarzenia do przelania na papier swoich przemyśleń na temat pojęcia "dobro". Wierzę, że będzie to okazja na głębszą refleksję, pozwalająca podsumować ten intensywny maraton teatralny, ale również opisać, jakie towarzyszą nam wszystkim emocje w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie. Zapiski te, w formie pocztówki, zostaną odesłane do adresatów przed kolejną edycją przeglądu. Zgodnie z nazwą projektu "Post Scriptum" będzie to miało charakter uzupełnienia poprzedniego wydarzenia.

Oto program festiwalu na wtorek i środę:

26 KWIETNIA 2022 | WTOREK

17.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 1

„a.y.l.a.n.” | Teatri i Qytetit – Gjilan, Kosovo | 60’

18.30 | Dom Kultury „13 Muz” | KONTRAteksty

„Kawałki drewna, czyli żywot Kwaska” | Fundacja pod Sukniami, monodram Romka Zańko | 60’

20.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 2

„a.y.l.a.n.” | Teatri i Qytetit – Gjilan, Kosovo | 60’

20.00 | Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera | KONTRAteksty

„Król Skinów” – audioperformens dokumentalny | Pegazy Zarazy (Szczecin) | 60’

ok. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy



27 KWIETNIA 2022 | ŚRODA

17.00 | Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie | KONTRAteksty

„Korowód w bluesie. Mandala” | Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego w Szczecinie | 120’

17.00 | Scena Antygrawitacji | Konkurs | Ścieżka 2

„IV RP Snów” | Sztuka Nowa w Warszawie | 60’

18.00 | Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera | KONTRAteksty

„Król Skinów” – audioperformens dokumentalny | Pegazy Zarazy (Szczecin) | 60’

20.00 | Scena Antygrawitacji | Konkurs | Ścieżka 1

„IV RP Snów” | Sztuka Nowa w Warszawie | 60’

ok. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

Punkty bezsporne: klub festiwalowy

(MON)