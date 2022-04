Społeczna Łąka już gotowa. Miejsce spotkań i wydarzeń – w nowej odsłonie

Realizacja kolejnego z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego właśnie została zakończona. Za cenę ponad 700 tys. złotych w bliskości Trasy Zamkowej oraz ul. Duczyńskiego powstała Społeczna Łąka 2.0 - z założenia: ogród kultury i pozytywne miejsce spotkań, którego inicjatorem jest społeczność skupiona w Stowarzyszeniu Teatru Kana.

Lekka drewniana konstrukcja pergoli zaprasza do wejścia w głąb patio, gdzie plenerowa scena łączy się z ogrodowym barem. Na dziko rosnącej łące, która w pełni rozkwitnie zapewne dopiero w maju, stanęły długie ławy z drewnianych bali oraz murowane palenisko. To świetnie zaplanowana baza dla przyszłych plenerowych imprez. Przestrzeń, w której każdy będzie mile widziany. „Zestawienie idei «greckiego forum» i «powrotu do natury» uzyskanej przy pomocy subtelnego tymczasowego, architektonicznego działania" - jak to widzieli pomysłodawcy tegoż projektu SBO. Przekształcając ów fragment miasta w „funkcjonalne, wyodrębnione za pomocą estetycznej, lekkiej architektury, miejsce przeznaczone do przyjemnego spędzania czasu, integracji i uczestnictwa w

