Wystawa Grand Press Photo 2026

Wystawa w Dolicach czynna jest od niedzieli, 12 lipca. Fot. SzG

Przed Gminnym Centrum Kultury w Dolicach, pow. stargardzki, można już podziwiać jedną z najbardziej prestiżowych wystaw fotografii reporterskiej w Polsce. Na plenerowych ekspozytorach zaprezentowano najlepsze zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu Grand Press Photo. Oficjalnie wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 25 lipca.

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Ekspozycja została przygotowana w ramach JOT.PEG! – Dolickiego Lata Fotografii, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest fotograf Szymon Górski. Organizatorami wydarzenia są Gmina Dolice oraz Gminne Centrum Kultury. Co warte podkreślenia, Szymon Górski został w tym roku nominowany w konkursie Grand Press Photo w kategorii Sport, a jego zdjęcie również znalazło się na wystawie prezentowanej w Dolicach.

Zwiedzający mogą zobaczyć aż 214 fotografii reporterskich, w tym 29 zdjęć pojedynczych, 7 fotoreportaży, 4 projekty dokumentalne oraz 3 fotoreportaże w kategorii Young Poland.

-To przekrojowa prezentacja najważniejszych wydarzeń i historii uchwyconych przez fotoreporterów w Polsce i na świecie – informuje Jan Biernat z Fundacji Press.

Tytuł Zdjęcia Roku 2026 zdobył Wojciech Grzędziński za poruszającą fotografię wykonaną podczas pobierania próbek i odcisków palców w trakcie identyfikacji poległych ukraińskich żołnierzy. Jury konkursu podkreślało, że wyróżnione zdjęcie w wyjątkowy sposób oddaje dramat współczesnych wydarzeń, jednocześnie skłaniając do refleksji nad pamięcią i godnością ofiar wojny.

Pracom konkursowym, jak informuje Fundacja Grand Press, przewodniczyła światowej klasy fotografka z Republiki Południowej Afryki Lee – Ann Olwage, laureatka licznych międzynarodowych nagród fotograficznych, w tym World Press Photo oraz Sony World Photography Awards. W skład jury weszli także Weronika Kobylińska, Weronika Mirowska, Maciek Nabrdalik, Maarten Schilt i Andrzej Zygmuntowicz.

Wystawa Grand Press Photo to jednak dopiero początek fotograficznych atrakcji w Dolicach.

– 18 lipca odbędzie się pierwsza edycja wydarzenia JOT.PEG! 2026, inaugurującego Dolickie Lato Fotografii – informuje Szymon Górski, pomysłodawca wydarzenia. – W programie zaplanowano spotkania z kilkunastoma fotografami, koncert oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach i najmłodszych uczestnikach.

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo organizowany jest od 2005 roku i uznawany jest za najważniejszy konkurs fotografii prasowej w Polsce. Wystawa w Dolicach daje mieszkańcom regionu wyjątkową okazję do obejrzenia najlepszych reporterskich zdjęć bez konieczności wyjazdu do największych miast. ©℗

(w)

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