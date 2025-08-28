Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 
Krypty Krępcewa pod lupą naukowców. Archeolodzy prowadzą badania w kościele

Data publikacji: 28 sierpnia 2025 r. 06:34
Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2025 r. 06:34
Krypty Krępcewa pod lupą naukowców. Archeolodzy prowadzą badania w kościele
Zabytkowy kościół w Krępcewie odsłania swoje sekrety. Fot. MAH w Stargardzie  

W Krępcewie (gm. Dolice) rozpoczęły się prace archeologiczne w tamtejszym, zabytkowym kościele. Badania koncentrują się na kryptach świątyni i mają na celu lepsze poznanie jej historii oraz osób, które spoczęły w podziemiach.

W projekcie uczestniczą studenci archeologii z Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marcina Majewskiego – dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie i szefa Katedry Archeologii US. W zespole pracują również: dr Katarzyna Ślusarska, dr Joanna Rennwanz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, dr Cristina Tica z Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz dr Monika Ogiewa-Sejnota z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

To kolejne przedsięwzięcie archeologów w regionie. W poprzednich latach podobne badania prowadzono m.in. w Koszewie, gdzie odkrycia w dwóch kryptach kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP rzuciły nowe światło na dzieje rodu Oesterlingów i dawne zwyczaje pogrzebowe. Wyniki tych prac były prezentowane podczas „Niedzielnych Spotkań Historycznych” Towarzystwa Przyjaciół Stargardu.

W 2023 roku archeolodzy badali również kryptę rodu von Wedel w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Brodzie koło Chociwla. Tam również udało się uzyskać cenne informacje o historii i członkach tej znanej rodziny.©℗

(w)

