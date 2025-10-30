Wyjątkowy wieczór sztuki w Willi Lentza

Willa Lentza przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie zaprasza na spotkanie i wernisaż wystawy Krzysztofa M. Bednarskiego: Moby Dick. Call me Ishmael oraz prezentację rzeźby Sfinks. Au Carré Noir. Już dziś, 30 października o godz.18.

REKLAMA

Wystawa „Moby Dick” to dzieło, które przyniosło przełom w twórczości artysty. Bednarski przeszedł od pracy z powszechnie rozpoznawalnymi symbolami do kreowania autorskich, unikalnych struktur, odzwierciedlających indywidualną drogę twórczą. „Moby Dick” nie jest ilustracją fabuły powieści Hermana Melville’a, lecz zaproszeniem do refleksji nad wolnością jednostki, mistyką i indywidualnym kompasem życiowym.

Praca Bednarskiego wykorzystuje materiały z odzysku, odwracając tradycyjne znaczenia i otwierając drogę do penetracji przestrzeni – zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Instalacja, przez ponad 20 lat prezentowana w różnych układach, pozostaje polem eksperymentu i nieustannego przekształcania.

„Moby Dick” wpisuje się w ciągłość tematów podejmowanych przez artystę, obok legendarnego „Marksa”. Inspiracją do powstania pracy były dziecięce wspomnienia wieloryba „Goliat”, afrykańska podróż oraz przełomowe odnalezienie wraku na brzegu Wisły. Przenikające się warstwy pamięci, emocji i doświadczenia artysty znajdują ujście w strukturze przestrzennej, aktywując potencjał widza – zapraszając go do zajęcia miejsca w samym sercu opowieści.

Wernisaż w Willi Lentza to wyjątkowa okazja, by doświadczyć przejmującej metafory wolności, odkryć niepowtarzalną estetykę rzeźby i spotkać się z artystą, który od lat wyznacza nowe kierunki w polskiej sztuce współczesnej.

Podczas wernisażu nastąpi również uroczyste odsłonięcie rzeźby Sfinks – Hommage au Carré Noir Krzysztofa M. Bednarskiego w historycznym kontekście szczecińskiej Willi Lentza, w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025”.

Rzeźba Sfinks – Hommage au Carré Noir autorstwa wybitnego artysty Krzysztofa M. Bednarskiego zagości na stałe w ogrodzie Willi Lentza. To pierwsza taka instalacja w przestrzeni zielonej Willi – łącząca klasyczną figurację z nowoczesną abstrakcją. Czarny kwadrat w miejscu twarzy, ażurowy cokół w kształcie piramidy, mitologiczna sylwetka lwa. Ten niezwykły pół-lew, pół-zagadka to hołd dla Kazimierza Malewicza i twórców awangardy XX wieku. Bednarski zaprasza do wnętrza rzeźby – dosłownie i symbolicznie – by spojrzeć na świat z nowej perspektywy i spróbować rozwiązać zagadki współczesności.

Wernisaż poprzedzi (o g. 16.30) wykład Anny Niemczyckiej-Gottfried „Rynek sztuki: mechanizmy, trendy, perspektywy” w kontekście wystawy oraz prezentacji rzeźby.

Wstęp wolny. (K)

REKLAMA