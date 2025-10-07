Wtorek, 07 października 2025 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Willa Lentza wciąż bez nowego dyrektora

Data publikacji: 07 października 2025 r. 14:24
Ostatnia aktualizacja: 07 października 2025 r. 14:32
Willa Lentza wciąż bez nowego dyrektora
 

Już po raz drugi nie udało się wyłonić odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza. Komisja konkursowa podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu postępowania - poinformowała Marta Kufel z Centrum Informacji Urzędu Miasta Szczecin. 

O stanowisko tym razem ubiegało się łącznie 8 kandydatów. 6 z nich spełniło wymogi formalne i zostało dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatecznie z uwagi na niezgodność wizji rozwoju Willi Lentza, która została przedstawiona przez kandydatów, z kierunkami i oczekiwaniami władz miasta, podjęto decyzję o nierozstrzygnięciu postępowania.

- W skład komisji konkursowej, której zadaniem było ocenienie kandydatów, wchodzili między innymi przedstawiciele świata kultury i sztuki, władz samorządowych oraz środowiska uniwersyteckiego - dodaje Marta Kufel. - Decyzje dotyczące dalszych kroków w sprawie wyłonienia dyrektora Willi Lentza zostaną podjęte w najbliższym czasie.

Pierwszy konkurs ogłoszono w lutym. 

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

POsunieta na torach
2025-10-07 16:13:30
Willa Gronenberga os 15 lat czeka na gospodarza i remont .

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję