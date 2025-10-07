Willa Lentza wciąż bez nowego dyrektora

Już po raz drugi nie udało się wyłonić odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza. Komisja konkursowa podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu postępowania - poinformowała Marta Kufel z Centrum Informacji Urzędu Miasta Szczecin.

O stanowisko tym razem ubiegało się łącznie 8 kandydatów. 6 z nich spełniło wymogi formalne i zostało dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatecznie z uwagi na niezgodność wizji rozwoju Willi Lentza, która została przedstawiona przez kandydatów, z kierunkami i oczekiwaniami władz miasta, podjęto decyzję o nierozstrzygnięciu postępowania.

- W skład komisji konkursowej, której zadaniem było ocenienie kandydatów, wchodzili między innymi przedstawiciele świata kultury i sztuki, władz samorządowych oraz środowiska uniwersyteckiego - dodaje Marta Kufel. - Decyzje dotyczące dalszych kroków w sprawie wyłonienia dyrektora Willi Lentza zostaną podjęte w najbliższym czasie.

Pierwszy konkurs ogłoszono w lutym.

(as)