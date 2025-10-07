Wtorek, 07 października 2025 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Kolekcje i kolekcjonerzy. „Czułe oko" w Willi Lentza

Data publikacji: 06 października 2025 r. 23:39
Ostatnia aktualizacja: 07 października 2025 r. 00:02
Kolekcje i kolekcjonerzy. „Czułe oko" w Willi Lentza
 

Willa Lentza - szczecińska instytucja kultury przygotowuje cykl spotkań ze sztuką i kolekcjonerstwem - „Namiętność i pieniądze" - które poprowadzi Dariusz Kacprzak, historyk sztuki, muzealnik i muzeolog związany z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Pierwsze - już we wtorek (7 października).

- To pasjonująca podróż w świat zbiorów, marzeń i pasji kolekcjonerskich, nierozerwalnie związanych z historią Szczecina i Europy. Pierwszy wykład z cyklu: „Czułe oko. Być jak Heinrich Stolting”, będzie poświęcony sztuce czarno-białej, grafice, oraz postaci i kolekcji Heinricha Stoltinga, jednej z wyjątkowych osobowości szczecińskiego kolekcjonerstwa - do udziału w wydarzeniu zachęcają organizatorzy.

Wtorkowe spotkanie to fragment projektu „Kolekcje i kolekcjonerzy w Willi Lentza" (al. Wojska Polskiego 84). Rozpocznie się o godz. 18. Wstęp wolny. ©℗

(an)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję