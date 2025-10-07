Kolekcje i kolekcjonerzy. „Czułe oko" w Willi Lentza

Willa Lentza - szczecińska instytucja kultury przygotowuje cykl spotkań ze sztuką i kolekcjonerstwem - „Namiętność i pieniądze" - które poprowadzi Dariusz Kacprzak, historyk sztuki, muzealnik i muzeolog związany z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Pierwsze - już we wtorek (7 października).

- To pasjonująca podróż w świat zbiorów, marzeń i pasji kolekcjonerskich, nierozerwalnie związanych z historią Szczecina i Europy. Pierwszy wykład z cyklu: „Czułe oko. Być jak Heinrich Stolting”, będzie poświęcony sztuce czarno-białej, grafice, oraz postaci i kolekcji Heinricha Stoltinga, jednej z wyjątkowych osobowości szczecińskiego kolekcjonerstwa - do udziału w wydarzeniu zachęcają organizatorzy.

Wtorkowe spotkanie to fragment projektu „Kolekcje i kolekcjonerzy w Willi Lentza" (al. Wojska Polskiego 84). Rozpocznie się o godz. 18. Wstęp wolny. ©℗

