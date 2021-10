Koncertmistrz filharmoników berlińskich wystąpił w Szczecinie! Uczta dla melomanów

W mijający weekend szczecińscy melomani mieli szansę uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu - otóż w Trafostacji Sztuki wystąpił światowej sławy artysta, związany z Filharmonią Berlińską, Daniel Stabrawa. To jeden z najwybitniejszych skrzypków i dyrygentów naszych czasów, artysta charyzmatyczny. Stąd móc maestro usłyszeć na żywo, to ogromna przyjemność i wielkie przeżycie dla słuchaczy. Warto tu wspomnieć, że stanowisko koncertmistrza berlińskiej filharmonii nadał mu sam Herbert von Karajan! Poza tym, Stabrawa był pierwszym Polakiem we wspomnianej, ogromnie cenionej na całej świecie orkiestry. O graniu w tym zespole marzy przecież wielu instrumentalistów.

W sobotni wieczór maestro Stabrawa wziął udział w wydarzeniu organizowanym przez szczecińską formację Baltic Neopolis Orchestra: koncert pt. „Concerto Notturno”, z cyklu „Wielcy Koncertmistrzowie!”. Od długiego czasu ta orkiestra pielęgnuje więź z twórczością Mikołaja Piotra Góreckiego, czego dowodem jest niedawno skomponowany dla BNO utwór „Druga przestrzeń”, prezentowany pod koniec lipca 2021 roku w Szczecinie. Kontynuacją tego było właśnie weekendowe wykonanie "Concerto Notturno" na skrzypce i orkiestrę smyczkową, czyli kompozycja samego twórcy. W pozostałej części wieczoru zabrzmiały wyłącznie kompozycje polskich twórców, co było niebywałą okazją do bliższego poznania naszej rodzimej kultury muzycznej. Melomani usłyszeli zatem „Trzy utwory w dawnym stylu” Henryka Mikołaja Góreckiego oraz "Suitę na orkiestrę smyczkową" Michała Spisaka.

(MON)