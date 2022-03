Wygraj książkę! Dla seniorów i osób słabowidzących

300 tytułów – tyle książek do tej pory ukazało się w serii Wielkie Litery tworzonej przez OSDW Azymut i 17 wydawców. Na początku 2022 roku do grona wydawców, którzy zabiegają o względy seniorów, dołączy Wydawnictwo Literackie. Książki Olgi Tokarczuk, Szczepana Twardocha czy Katarzyny Grocholi zostały wydane w wersji z dużą czcionką, dużo wygodniejszej dla osób starszych i słabowidzących.

Większa czcionka i wygodny format dają przyjemność czytania osobom, dla których do tej pory był to wysiłek. Swoje propozycje w serii Wielkie Litery przedstawia właśnie Wydawnictwo Literackie. Oprócz książek Olgi Tokarczuk („Czuły narrator”, „Opowiadania bizarne”, „Podróż ludzi księgi”), Szczepana Twardocha („Pokora”, „Król” i „Królestwo”) i Katarzyny Grocholi („Pocieszki”, „Zranić marionetkę”) WL zaproponuje nowe wydania z dużą czcionką takich tytułów, jak: „Bibliotekarka z Auschwitz” Antonio G. Iturbe, „Sekret matki” Shalini Boland czy „Dziewczynka w niebieskim płaszczyku” Monici Hesse. W sumie 14 tytułów dostosowanych do czytania dla seniorów i osób słabowidzących.

Wielkie Litery to jedyna na polskim rynku inicjatywa skupiająca wydawców publikujących książki z dużą czcionką. Pozycje z serii zostały przystosowane do potrzeb osób słabowidzących i seniorów. Do tej pory do projektu dystrybutora książek OSDW Azymut (Grupa PWN) przyłączyło się kilkunastu wydawców. Inicjatywie towarzyszy kampania promująca czytelnictwo wśród seniorów (#DobrzeSięCzyta), a od 2019 roku także cykl szkoleniowy dla bibliotek poświęcony aktywizacji osób słabowidzących i niewidomych. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 500 bibliotekarzy z całej Polski.

Mamy dla naszych Czytelników konkurs – nowości wydawnicze z Wielkiej Litery: „Pokora” Szczepana Twardocha, „Czuły narrator” Olgi Tokarczuk, „Pocieszki” Katarzyny Grocholi, „Król” Szczepana Twardocha, „Podróż ludzi Księgi” Olgi Tokarczuk. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.ksiazka (tytuł wybranej książki). Na SMS-y z tytułem wybranej przez siebie książki czekamy tylko 3 marca br. Książki otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

