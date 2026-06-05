Wycieczka po muzycznych bezdrożach z zespołem Royber Trio

Fot. Royber Trio Facebook

W piątek o g. 19 w sklepie Winyle.pl w Szczecinie zagra Royber Trio. To zespół powołany do życia przez Mikołaja Trzaskę, Macia Morettiego i Ola Walickiego w październiku 2020 roku. Zaczęli od muzyki filmowej Mikołaja, pisanej do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Wkrótce potem trio z wolna stało się punktem zwrotnym dla każdego z muzyków. Pudełkiem – galaktyką, bezpieczną przestrzenią, stołem, przy którym dzielą się wyrażanym przez muzykę doświadczeniem zdobytym w czasie licznych podróży po opłotkach i manowcach rzeczywistości. Zapraszają na koncerty, wciągają publiczność na wycieczkę po bezdrożach, na których czują się najlepiej.

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(as)

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