Piątek, 05 czerwca 2026 r. 
REKLAMA 19 szczecin
REKLAMA

Wycieczka po muzycznych bezdrożach z zespołem Royber Trio

Data publikacji: 05 czerwca 2026 r. 11:41
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2026 r. 11:41
Wycieczka po muzycznych bezdrożach z zespołem Royber Trio
Fot. Royber Trio Facebook  

W piątek o g. 19 w sklepie Winyle.pl w Szczecinie zagra Royber Trio. To zespół powołany do życia przez Mikołaja Trzaskę, Macia Morettiego i Ola Walickiego w październiku 2020 roku. Zaczęli od muzyki filmowej Mikołaja, pisanej do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Wkrótce potem trio z wolna stało się punktem zwrotnym dla każdego z muzyków. Pudełkiem – galaktyką, bezpieczną przestrzenią, stołem, przy którym dzielą się wyrażanym przez muzykę doświadczeniem zdobytym w czasie licznych podróży po opłotkach i manowcach rzeczywistości. Zapraszają na koncerty, wciągają publiczność na wycieczkę po bezdrożach, na których czują się najlepiej.

REKLAMA

(as)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

19 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA