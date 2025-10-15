Środa, 15 października 2025 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Wokół książki „Las Arkoński”

Data publikacji: 14 października 2025 r. 23:06
Ostatnia aktualizacja: 14 października 2025 r. 23:06
Wokół książki „Las Arkoński”
Fot. Arleta Nalewajko  

Spotkanie z Damianem Kolassą wokół książki „Las Arkoński. Od Eckerbergu po współczesność” odbędzie się w środę 15 października w Sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej w Szczecinie. Początek godz. 18.

Książka stanowi przewodnik po Dolinie Niemierzyńskiej i Lesie Arkońskim – obszarze pełnym historii, legend i niezwykłych przemian. Jest kontynuacją badań rozpoczętych w monografii „Wieża Quistorpa – od monumentu po ruinę”, a jej treść wzbogacono o liczne fotografie i materiały archiwalne, w tym wiele prezentowanych po raz pierwszy.

Spotkanie będzie okazją do wspólnej refleksji nad rolą Lasu Arkońskiego w historii i kulturze Szczecina, a także do poznania unikatowych materiałów źródłowych związanych z tym miejscem.

(K)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA