Wokół książki „Las Arkoński”

Fot. Arleta Nalewajko

Spotkanie z Damianem Kolassą wokół książki „Las Arkoński. Od Eckerbergu po współczesność” odbędzie się w środę 15 października w Sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej w Szczecinie. Początek godz. 18.

Książka stanowi przewodnik po Dolinie Niemierzyńskiej i Lesie Arkońskim – obszarze pełnym historii, legend i niezwykłych przemian. Jest kontynuacją badań rozpoczętych w monografii „Wieża Quistorpa – od monumentu po ruinę”, a jej treść wzbogacono o liczne fotografie i materiały archiwalne, w tym wiele prezentowanych po raz pierwszy.

Spotkanie będzie okazją do wspólnej refleksji nad rolą Lasu Arkońskiego w historii i kulturze Szczecina, a także do poznania unikatowych materiałów źródłowych związanych z tym miejscem.

(K)

