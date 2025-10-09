Czwartek, 09 października 2025 r. 
Wkrótce Noc Bibliotek. Skarby Książnicy Pomorskiej

Data publikacji: 09 października 2025 r. 08:51
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2025 r. 08:51
Wkrótce Noc Bibliotek. Skarby Książnicy Pomorskiej
Tegoroczna Noc Bibliotek w Książnicy Pomorskiej odbędzie się w sobotę 11 października, Wydarzenie wpisuje się w obchody 120-lecia istnienia Książnicy.

W programie wieczoru wiele ciekawych propozycji. Dostępna będzie wystawa „Cenne, najcenniejsze… skarby Książnicy Pomorskiej w Szczecinie” (starodruki, rękopisy, mapy i inne unikatowe zbiory) w Sali pod Piramidą, czynna przez cały czas trwania Nocy Bibliotek (godz. 18-22). Przy wystawie obecni będą bibliotekarze – specjaliści, którzy chętnie opowiedzą o historii i wartości prezentowanych eksponatów na co dzień przechowywanych w skarbcu. Odbędzie się też zwiedzanie z przewodnikiem: „Śladami historii Biblioteki” (start w godz. 18, 19, 19.30, 20, 20.30, obowiązują bezpłatne wejściówki, więcej informacji na https://www.ksiaznica.szczecin.pl). Wyjątkową oprawę wieczornego zwiedzania przygotowało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej METRUM, które na tę okazję stworzyło autorską formę narracji łączącą historię z modą dawnych czasów. W holu głównym w budynku I czekać będzie kiermasz książki – w atrakcyjnych cenach m.in. literatura piękna, popularnonaukowa, dziecięca. 

