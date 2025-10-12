Noc Bibliotek w Książnicy Pomorskiej. By promować czytelnictwo [GALERIA]

Fot. Karol Ciepliński

Zakończyła się kolejna już Noc Bibliotek w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Wydarzenie trwało w godzinach 18.00 – 22.00 w sobotę 11 października. Czytelnicy i bibliotekarze spotkali się, aby wspólnie zgłębiać wiedzę o książkach i bibliotekarstwie.

REKLAMA

Do atrakcji Nocy Bibliotek należał kiermasz ,,Książka za złotówkę”.

- Znalazłam tutaj naukowe opracowanie gramatyki języka polskiego – mówi pani Irena. - Nie jestem polonistką. Ta lektura będzie raczej powrotem do przeszłości i usystematyzowaniem wiedzy. Wydaje mi się, że w roku poprzednim było troszkę więcej atrakcji. Ale i tak każda Noc Bibliotek w Książnicy jest fantastyczna. Jestem tu już po raz kolejny.

Podczas wydarzenia czytelnicy mieli okazję poznać także niedostępne na co dzień zakamarki Książnicy. Jeden ze spacerów prowadził bibliotekarz Krzysztof Rachmaciej.

- Podczas spaceru udało nam się zobaczyć przekrój Książnicy – w znaczeniu niemal dosłownym, architektonicznym, ale też instytucjonalnym i historycznym. Byliśmy w introligatorni, odwiedziliśmy sale i gabinety zarządzane przez Dział Zbiorów Specjalnych, które znajdują się w starszej części biblioteki. Zobaczyliśmy tam zbiory muzyczne, sztukę czy dokumenty życia społecznego. Później byliśmy w magazynie – najpierw starym, bardzo ciekawym z uwagi na ciekawą konstrukcję podwieszanych antresol. Są bardzo solidne, jednak, kiedy po nich chodzimy mamy wrażenie jakbyśmy stąpali po wodzie, tak się to tam wszystko chwieje! Zobaczyliśmy także między innymi nowy magazyn z 1999 roku.

Bibliotekarze podkreślają, że impreza jest okazją do promocji czytelnictwa. Jest to także święto szalenie ważne pod względem kontaktu pracowników biblioteki z czytelnikami.

(CK)

REKLAMA