Władza, sztuka, pamięć. „Rozrzut” Andy Rottenberg

W sobotę o g. 18 w Trafostacji Sztuki w Szczecinie rozpocznie się spotkanie autorskie z Andą Rottenberg wokół książki „Rozrzut”.

Anda Rottenberg zbiera rozrzucone na przestrzeni lat okruchy pamięci, tworząc pasjonujący pejzaż sztuki i kultury XX i XXI wieku. W tym bogato ilustrowanym tomie awangarda spotyka Warhola i kolorystów, znani artyści jak Munch, Szapocznikow czy Wróblewski sąsiadują z tymi mniej znanymi, a godnymi uwagi. Autorka pisze o pamięci, obecności kobiet w świecie, ale i o związkach między władzą a sztuką i kulturą. To wciągający przewodnik po sztuce XX i początków XXI wieku, ale i po współczesnym świecie.

Małgorzata Omilanowska napisała we wstępie: „”Rozrzut” to lektura nie tylko dla miłośników sztuki, a może wręcz przede wszystkim dla „niemiłośników”. Otwiera drzwi do zrozumienia kwestii fundamentalnych: po co nam sztuka i po co nam artyści”.

Anda Rottenberg – historyczka i krytyczka sztuki. Autorka książek, w tym autobiografii „Proszę bardzo”, nominowanej w 2010 r. do nagrody Nike, oraz wielu publikacji o sztuce, m.in.: „Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80.”, „Sztuka w Polsce 1945-2005”. Kuratorka znaczących wystaw, w tym: „Gdzie jest brat twój, Abel?” (1995); „Warszawa-Moskwa / Moskwa-Warszawa 1900-2000” (2004-2005); „Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” (2011). Wieloletnia dyrektorka warszawskiej Zachęty. Inicjatorka powołania i budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prowadzi w radiu TOK FM (z Anną Wacławik-Orpik) cykliczną audycję „Andymateria” oraz dział kultury w miesięczniku Vogue. Członkini Rady Programowej TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

(as)