Wkrótce święto folkloru w Pyrzycach. Będą koncerty, pokaz mody i nocny korowód z pochodniami

Bardzo bogaty program artystyczny zaplanowany jest podczas międzynarodowego festiwalu - 40. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Impreza odbędzie się na początku lipca. W ramach wydarzenia odbędą się również III Polsko-Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu oraz Pyrzyckie Święto Romów. W tym roku festiwal wyjdzie też poza "granice" Pyrzyc, stąd na koncerty folklorystyczne będzie się można wybrać choćby do Szczecina, Przelewic i Kozienic.

Festiwal odbędzie się od 2 - 4 lipca br. To będzie jubileuszowa edycja.

- W ubiegłym roku mieliśmy świętować czterdziestą edycję imprezy, ale pandemia nie pozwoliła na to. Obecne luzowanie obostrzeń pozwala na organizację festiwalu, choć z powodów covidowych będziemy gościć wyłącznie polskich artystów - mówiła, na wtorkowej (22 czerwca) konferencji prasowej na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, burmistrz Pyrzyc, Marzena Podzińska. - Festiwal na trwałe wpisał się w krajobraz kulturalny naszego regionu i niezaprzeczalnie jest jednym z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych organizowanych w Polsce.

O randze festiwalu pyrzyckiego świadczy fakt, iż impreza została przyjęta do organizacji FIDAF.

- Federacja FIDAF jest organizacją non - profit, skupiającą około osiemdziesięciu krajów. Nasza organizacja wspomaga festiwale tańca, a przynależność do niej jest prestiżem i zaszczytem. To okno na świat - mówiła, na spotkaniu z dziennikarzami, Maria Szupiluk, dyrektor FIDAF w Europie. - Certyfikat przyjęcia imprezy pyrzyckiej do FIDAF został wystawiony z datą 15 czerwca, ale oficjalnie zostanie wręczony organizatorom festiwalu już wkrótce przez wicesekretarza federacji.

- To historyczna dla nas chwila, bo właśnie 15 czerwca 1980 roku festiwal odbył się po raz pierwszy w Pyrzyckim Domu Kultury. Był jednodniową imprezą, w której wzięło udział osiem zespołów ludowych - dodała burmistrz Pyrzyc.

W pierwszym dniu lipcowej imprezy zaplanowano m.in. koncert grupy Enej, nocny korowód z pochodniami (najdłuższy w Polsce!), warsztaty plenerowe: wikliniarskie, decoupage, wianki obrzędowe, plecenie warkoczy, a w kolejnych odbędą się choćby koncerty romskich artystów (wystąpią m.in. Sara Czureja Band, Cierchaj, Bogdan Trojanek & Terne Roma), warsztaty kulinarne, sąsiedzką kolację z Romami, romskie warsztaty taneczne, spotkanie z Edwardem Dębickim pt. "O prawdziwych Cyganach", pokaz mody na ludowo, wystawa fotografii, no i oczywiście występy zespołów folklorystycznych na scenie głównej przy murach Obronnych. Festiwal zamknie happening artystyczny ,,Kolory Folkloru – Splash of Colors”, który sprawia, że Park im. Jana Pawła II stanie się najbardziej barwnym miejscem w Pyrzycach.

Artyści folkowi zawitają również do kilku miejsc w naszym regionie, np. 4 lipca na dziedzińcu szczecińskiego zamku wystąpią, w południe: łemkowski ZPiT Kyczera oraz mazurski ZPiT Ełk, a w Przelewicach, o godz. 13, ZPiT Strzecha i DZF Cepelia.

Więcej o festiwalu można przeczytać na stronie internetowej: https://folkfestivalpyrzyce.pl.

film: https://www.facebook.com/1395353767455020/videos/843317453234769

(MON)