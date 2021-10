Witajcie w Paradajsie - najlepszym second-handzie! Premiera w Teatrze Kana

W sobotę (o godz. 19) i w niedzielę (o godz. 17) w szczecińskim Teatrze Kana zostanie pokazany spektakl Teatru Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki i Magdaleny Bochan - Jachimek- "Nigdy dość". To będzie premiera przedstawienia, które powstało jako jedna z sześciu inicjatyw dofinansowanych w ramach programu "ZOT pobudza do działania".

Czego widzowie mogą się spodziewać po spektaklu „Nigdy Dość”? Oddajmy głos twórcom: "Witajcie w Paradajsie! Jesteśmy jednym z najlepszych wyborów na rynku second-hand. Sprowadzamy to, co trendy, fancy, pretty i dressy, a new school i old school są dla nas równie ważne. Każdy, kto do nas zajrzy, znajdzie coś dla siebie! W Paradajsie zawsze możecie spodziewać się najnowszych krzyków mody i zabójczych stylówek! U nas poczujesz się jak u dobrych znajomych na lampce wina, bo nie tylko sprowadzamy, ale doradzamy i prezentujemy - by Twoje zakupy bez cienia wątpliwości sprawiły radość i satysfakcję! Uśmiechnięci dajemy rzeczom drugie życie, wy bawicie się znakomicie, a razem nigdy nie mamy dość!".



Wspomniana inicjatywa pn. „ZOT pobudza do działania”, to odpowiedź Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej na pandemiczną rzeczywistość twórczyń i twórców teatralnych. Program grantowy zakłada dofinansowanie realizacji spektakli, akcji performatywnych, słuchowisk i innych działań, które mają wesprzeć artystów i artystki w trudnych czasach oraz dać im impuls do ponownego działania. Jury wybrało zatem sześć, z prawie czterdziestu nadesłanych zgłoszeń, które zostaną zrealizowane i będą miały szansę na premierę: Karolina Gołębiowska i projekt „Goście, goście”, Kamil Malecki, projekt „Jarzynowy rozkwit”, Zespół GOP Trio i projekt „ZOT CHALLENGE”, Pegazy Zarazy i „Ptapty. Audiomapa szczecińskiej kontestacji”, Małgorzata Trajkowska i „Instytucja marzeń” oraz Karol Barcki i „Nigdy dość”.

