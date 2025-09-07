Melpomena – patronką Artystycznego Śniadania na Trawie [GALERIA]

Tym razem w ogrodzie Willi Lentza cyklicznemu Artystycznemu Śniadaniu na Trawie patronowała Melpomena – muza tragedii. Nie bez powodu to właśnie Melpomenę wybrano na opiekunkę spotkania.



Powód był szczególny, bowiem podczas Śniadania odbyła się promocja pierwszego z trzech tomów historii szczecińskiego teatru pt. „Gryf i Melpomena” - jej autorem jest Artur Daniel Liskowacki, szczeciński pisarz, krytyk teatralny oraz długoletni dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Podczas prezentacji publikacji na scenie towarzyszył mu Jacek Gałkowski, były wicedyrektor „Teatru Polskiego”.



W programie spotkania, oprócz promocji książki, odbyły się także spotkania z aktorami, reżyserami i scenarzystami. Prezentowano również fragmenty spektakli produkcji Instytucji Kultury Willa Lentza. Ponadto w programie znalazły się m.in. fragmenty oper i operetek wystawianych w Szczecinie oraz utwory z teatralnych spektakli realizowanych w Willi Lentza.



Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI