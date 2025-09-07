Niedziela, 07 września 2025 r. 
Melpomena – patronką Artystycznego Śniadania na Trawie [GALERIA]

Data publikacji: 06 września 2025 r. 22:24
Ostatnia aktualizacja: 07 września 2025 r. 00:18
Melpomena – patronką Artystycznego Śniadania na Trawie
 

Tym razem w ogrodzie Willi Lentza cyklicznemu Artystycznemu Śniadaniu na Trawie patronowała Melpomena – muza tragedii. Nie bez powodu to właśnie Melpomenę wybrano na opiekunkę spotkania.

Powód był szczególny, bowiem podczas Śniadania odbyła się promocja pierwszego z trzech tomów historii szczecińskiego teatru pt. „Gryf i Melpomena” - jej autorem jest Artur Daniel Liskowacki, szczeciński pisarz, krytyk teatralny oraz długoletni dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Podczas prezentacji publikacji na scenie towarzyszył mu Jacek Gałkowski, były wicedyrektor „Teatru Polskiego”.

W programie spotkania, oprócz promocji książki, odbyły się także spotkania z aktorami, reżyserami i scenarzystami. Prezentowano również fragmenty spektakli produkcji Instytucji Kultury Willa Lentza. Ponadto w programie znalazły się m.in. fragmenty oper i operetek wystawianych w Szczecinie oraz utwory z teatralnych spektakli realizowanych w Willi Lentza.

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI

