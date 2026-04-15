Środa, 15 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Wiersze wybitnych poetek przeczyta Beata Ścibakówna

Data publikacji: 15 kwietnia 2026 r. 08:37
Aktorka Beata Ścibakówna w czwartek o g. 17.30 w sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przeczyta wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej i Julii Hartwig. Będzie to kolejna odsłona cyklu Szczeciński Salon Poezji. Odsłona ostatnia. 

REKLAMA

"Żaden dzień się nie powtórzy" - czwartkowe spotkanie zostanie zorganizowane pod takim hasłem. Beacie Ścibakównie, artystce znanej z teatru, filmu i telewizji, będzie towarzyszył Krzysztof Baranowski, który zagra na fortepianie.   

- W poezji objawia się najlepsza, najszlachetniejsza cząstka człowieka, a z nią – jej ekstrakt: dobroć. Tu, na pograniczu kultur, poezja i dobroć są wyrazem siły ducha polskiej i europejskiej tożsamości Szczecina, miasta stanowiącego syntezę wiary w ludzkie wartości i odwagi ich urzeczywistniania; miasta o silnym charakterze - o czym świadczy jego historia - podejmującego wyzwania przyszłości - mówi Michał J. Kawecki, twórca Szczecińskiego Salonu Poezji. 

I jednocześnie ogłasza, że to koniec tej inicjatywy. 

Szczeciński Salon Poezji powstał 8 listopada 2006 roku, gdy Michał J. Kawecki wraz z Dorotą Kawecką zaprosił Annę Dymną na pierwsze inauguracyjne spotkanie. Od tamtej pory w Salonie gościli m.in. Magda Zawadzka, Anna Polony, Anna Seniuk, Izabella Cywińska, Zofia Kucówna, Dorota Segda, Teresa Budzisz–Krzyżanowska, Maja Komorowska, Joanna Szczepkowska, Anna Nehrebecka.

(as)

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA