Wiersze wybitnych poetek przeczyta Beata Ścibakówna

Aktorka Beata Ścibakówna w czwartek o g. 17.30 w sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przeczyta wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej i Julii Hartwig. Będzie to kolejna odsłona cyklu Szczeciński Salon Poezji. Odsłona ostatnia.

"Żaden dzień się nie powtórzy" - czwartkowe spotkanie zostanie zorganizowane pod takim hasłem. Beacie Ścibakównie, artystce znanej z teatru, filmu i telewizji, będzie towarzyszył Krzysztof Baranowski, który zagra na fortepianie.

- W poezji objawia się najlepsza, najszlachetniejsza cząstka człowieka, a z nią – jej ekstrakt: dobroć. Tu, na pograniczu kultur, poezja i dobroć są wyrazem siły ducha polskiej i europejskiej tożsamości Szczecina, miasta stanowiącego syntezę wiary w ludzkie wartości i odwagi ich urzeczywistniania; miasta o silnym charakterze - o czym świadczy jego historia - podejmującego wyzwania przyszłości - mówi Michał J. Kawecki, twórca Szczecińskiego Salonu Poezji.

I jednocześnie ogłasza, że to koniec tej inicjatywy.

Szczeciński Salon Poezji powstał 8 listopada 2006 roku, gdy Michał J. Kawecki wraz z Dorotą Kawecką zaprosił Annę Dymną na pierwsze inauguracyjne spotkanie. Od tamtej pory w Salonie gościli m.in. Magda Zawadzka, Anna Polony, Anna Seniuk, Izabella Cywińska, Zofia Kucówna, Dorota Segda, Teresa Budzisz–Krzyżanowska, Maja Komorowska, Joanna Szczepkowska, Anna Nehrebecka.

