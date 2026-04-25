Wielkie święto folkloru. ​Prawobrzeże roztańczone „Na ludową nutę” [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

II Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki i Tańca „Na ludową nutę” zgromadził w Domu Kultury Krzemień w Podjuchach najmłodszych mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina, ich nauczycieli, rodziców oraz licznych gości. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Przedszkole nr 54 „Plastusiowo”, a jego pomysłodawczynią i główną inicjatorką była dyrektorka placówki Monika Łasak.

W przeglądzie wzięło udział dziewięć przedszkoli, a na scenie zaprezentowało się około stu małych artystów. Dzieci wystąpiły w barwnych strojach ludowych, przedstawiając tańce i pieśni z różnych regionów Polski. Publiczność mogła podziwiać między innymi krakowiaki, tańce śląskie, utwory z Lubelszczyzny, Mazowsza czy Kujaw, a także usłyszeć tradycyjne przyśpiewki, które wypełniły salę wyjątkową atmosferą.

Całość wydarzenia poprowadziła Karolina Śliwa z Przedszkola nr 54, na co dzień związana z Zespołem Pieśni i Tańca „Szczecinianie”. Dzięki jej doświadczeniu i charyzmie przegląd stał się również ciekawą podróżą po polskich regionach i ich tradycjach. Program urozmaiciły dodatkowe elementy, takie jak prezentacja stroju zachodniopomorskiego, projekcja filmu o regionalnym tańcu oraz występ skrzypcowy z repertuarem inspirowanym folklorem Orawy.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci z: Katolickiej Szkoły Podstawowej z odziałem przedszkolnym w Podjuchach, PP nr 54, PP nr 62, PP nr 79, PP nr 9, PP nr 49, PP nr 45, PP nr 35 PP nr 62. Ich reprezentacje pokazały m.in. tańce kaszubskie, śląskie, krakowskie oraz wielkopolskie. Wśród prezentowanych utworów znalazły się m.in. „W moim ogródeczku”, „Przepióreczka”, „Trojak”, „Krakowiak” czy wielkopolska przyśpiewka „Moja koza”. Całość przeplatana była krótkimi przerywnikami tanecznymi, które dodawały wydarzeniu lekkości i dynamiki.

- Patrząc na tę setkę rozśpiewanych maluchów, serce rośnie - mówiła Monika Łasak, organizatorka przeglądu. - Moim marzeniem było stworzenie przestrzeni, w której folklor nie będzie kojarzył się z nudą, ale z zabawą i dumą z naszych korzeni. Widząc pasję w oczach tych dzieci i to, jak dumnie prezentują swoje stroje ludowe, wiem, że to się udało.

Dyrektorka zwróciła także uwagę na integracyjny charakter wydarzenia:

- Jestem zachwycona tegoroczną frekwencją i tym, jak bardzo zintegrowały się przedszkola z naszego prawobrzeża - mówiła. - To dowód na to, że takie inicjatywy są niezwykle potrzebne. Bardzo dziękuję nauczycielom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci, a wszystkim uczestnikom gratuluję talentu. Już teraz, z wielką radością, zapraszam wszystkie placówki do udziału w przyszłorocznej edycji.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a organizatorzy podkreślili, że w tym wydarzeniu nie było przegranych.

- Dziękujemy wszystkim za wspaniałe występy! Nie ma jednego zwycięzcy – bo muzyka i taniec to prawdziwa magia! Niech ten dzień pozostanie w pamięci jako święto folkloru – podsumowano ze sceny. ©℗

(dg)

