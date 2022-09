Bohater filmu "Sonata" zagra w Krzemieniu. Obowiązują darmowe wejściówki

"Koncert Wdzięczności" odbędzie się w niedzielę, o godz. 16, w szczecińskim Domu Kultury "Krzemień" (ul. Krzemienna 10). Gospodarzem imprezy jest Zespół Piosenki Naiwnej, który tworzą artyści z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród artystów, którzy wystąpią podczas popołudnia będzie pianista Grzegorz Płonka. Opowiada o nim film z ub. roku pt. "Sonata", który zdobył nagrodę publiczności podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uwaga! Darmowe wejściówki już można odbierać!

Jak informują organizatorzy, "Zespół Piosenki Naiwnej z wyjątkowymi gośćmi wyrażą swoją wdzięczność Polakom zaangażowanym w pomoc dla rodzin przybyłych z Ukrainy, ogarniętej wojną". Na scenie pojawią się ukraińscy muzycy, m.in. Lesja oraz Gabriela Kowalska, Irek Leciejewski, Halina Różanek oraz wspomniany pianista Grzegorz Płonka.

Wspomniany film "Sonata" opowiada historię błędnie diagnozowanego Grzesia, który, uważany za osobę w spektrum autyzmu, żył we własnym hermetycznym świecie. Dopiero po 14 latach okazało się, że Grzesiu nie słyszy, a za jego głuchotą skrywa się wielki talent muzyczny. I tak Grzegorz Płonka (w tej roli - Michał Sikorski, który na festiwalu w Gdyni otrzymał nagrodę za najlepszy debiut), po latach życia w kompletnej ciszy, dzięki uporowi rodziców (zagrali ich - Małgorzata Foremniak i Łukasz Simlat), wsparciu grupy dobrych ludzi i zabiegowi przeprowadzonemu przez profesora Henryka Skarżyńskiego (w tej roli - Jerzy Stuhr) odzyskał słuch i mógł spełnić największe marzenia swojego życia - zagrać "Sonatę Księżycową" Beethovena.

Debiutujący jako reżyser Bartosz Blaschke tak opowiada o filmie: ""Sonata" opowiada prawdziwą historię wyjątkowego muzyka - Grzegorza Płonki z Murzasichla, którego miałem przyjemność poznać kilka lat temu. Na jego historię trafiłem w sposób przypadkowy, pracując nad scenariuszem do serialu fabularnego, który miał dotyczyć osób niepełnosprawnych. Podczas dokumentacji do tej produkcji, która finalnie nie powstała, trafiłem na nagranie, na którym Grzesiek gra Sonatę księżycową (...). Chłopak nie znał słów, więc nie mógł się komunikować, przekazywać prostych, podstawowych informacji. Kiedy usłyszałem, jak gra i kiedy poznałem jego nieprawdopodobną historię, podjąłem decyzję, by poświęcić kilka lat życia i odkryć przed widzami wielobarwny świat człowieka z niepełnosprawnością".

Wstęp na niedzielny koncert jest bezpłatny. Wejściówki są do pobrania w recepcji DK “Krzemień” oraz online na: bilety.fm.

