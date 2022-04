Nowy porządek i Pavarotti. Filmy w „Krzemieniu”

W sobotę w kinie Domu Kultury „Krzemień” na prawobrzeżu Szczecina będzie można obejrzeć filmy: „Pavarotti” (o godz. 16) oraz „Nowy porządek” (o godz. 19). Pierwszy z pokazów jest bezpłatny, ale obowiązują darmowe wejściówki, rezerwacja na stronie: bilety.fm, a także bezpośrednio przed seansem. Z kolei na drugi z seansów bilety kosztują 10 złotych (są dostępne na bilety.fm oraz bezpośrednio przed prezentacją).

W filmie „Pavarotti” obsypana nagrodami ekipa, stojąca za sukcesem dokumentu „The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years”, wzięła na warsztat inny fenomen ze świata muzyki. Jest to dogłębny i szczery portret życia, kariery i dziedzictwa pozostawionego przez ikonę sceny muzycznej. Pavarotti był nazywany tenorem zwykłych ludzi, ponieważ łączył w sobie osobowość, geniusza i celebrytę, i wykorzystywał swoje talenty, aby szerzyć dobrą nowinę, że opera może być rozrywką dającą radość wszystkim miłośnikom muzyki. Dzięki sile swojego talentu Pavarotti zawładnął wielkimi scenami na całym świecie i podbił serca słuchaczy z najodleglejszych zakątków globu. W filmie zostały wykorzystane nieliczne wywiady z jego rodziną i współpracownikami i nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe.

Film zawiera nagrania niezapomnianych występów, w tym fragmenty z koncertu Trzech Tenorów oraz nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych, w tym drugiej żony Pavarottiego – Nicoletty, a także Jose Carrerasa, Placido Domingo i frontmana U2 – Bono.

„Mocny jak zadany niespodziewanie cios, kipiący od gniewu jak uliczny tłum, wciągający niczym polityczna intryga – «Nowy porządek» to wbijająca w fotel mieszanka thrillera i dramatu roztaczająca przed nami szokującą wizję najbliższej przyszłości” – tak dystrybutor zapowiada drugi z filmów.

Opowieść jest pokazana z perspektywy rodziny milionerów, którzy w posiadłości na obrzeżach miasta Meksyk organizują wesele córki. Rozbawiona elita za późno dostrzeże niebezpieczeństwo zakradające się niepostrzeżenie jak włamywacze, którzy zaraz rozbiją zabawę.

(MON)