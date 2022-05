Więcej niż obrazki z dymkami. Szczecin i wielka sztuka

Ukazał się właśnie tom „Sztuka. Komiks Szczeciński”, autorski projekt Wojciecha Ciesielskiego prezentujący w formie krótkich nowel wybranych pięciu szczecińskich artystów oraz ważne historyczne wydarzenia sztuki współczesnej. Każda z nowel charakteryzuje się odrębnym stylem zarówno wizualnym, jak i sposobem narracji dopasowanym do charakteru twórczości bohatera.

– Głównym założeniem książki jest trafienie do jak najszerszego grona odbiorców, nie tylko zainteresowanych sztuką współczesną, ale także do wielbicieli komiksów czy historii i kultury – mówi Krzysztof Lichtblau z wydawnictwa Granda, w którym ukazał się „Komiks Szczeciński”. – W ten sposób wiedza o tych artystach i wydarzeniach ma szansę dotrzeć poza wąski krąg specjalistów.

Jak pisze we wstępie Łukasz Musielak: „«Sztuka. Komiks Szczeciński»” to nie tylko rzecz o Szczecinie, związanych z tym miastem artystach i w ogóle polskim środowisku artystycznym XX wieku, ale także o sztuce i naszej obecności w świecie przez nią zapośredniczonej oraz o samym snuciu opowieści. Jest to książka wielowątkowa i wielopoziomowa, podwójnie kodowana, którą czytać mogą zarówno znawcy sztuki modernistycznej, jak i osoby niemające z nią wiele wspólnego”.

Bohaterami poszczególnych segmentów są: Marian Tomaszewski – pionier szczecińskiej plastyki, Ryszard Tokarczyk – twórca awangardowy, współtwórca artystycznego szkolnictwa w mieście, Brunon Tode – niepokorny duch i legenda szczecińskiego świata artystycznego, Danuta Dąbrowska – artystka postkonceptualna, wykładowczyni na Akademii Sztuki, Jan Szewczyk – artysta eksperymentujący jednocześnie z tradycyjnymi formami malarskimi i projektami społecznymi.

Lider projektu, Wojciech Ciesielski, to autor licznych artykułów z zakresu historii sztuki oraz szeroko pojętej krytyki artystycznej oraz kurator licznych wystaw sztuki współczesnej.

(as)