Gąsienicy przyśniło się, że będzie latać. Wkrótce premiera w Pleciudze

Cztery premierowe spektakle do końca tego sezonu artystycznego są zaplanowane w szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga. Pierwszy z nich zostanie zaprezentowany już 26 marca.

Tytuł przedstawienia, który premierowo zostanie pokazane w tym miesiącu, to "Motyla noga!" Agnieszki Kochanowskiej w reżyserii Roksany Miner. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym to przedstawienie.

- To ciepła, familijna historia o gąsienicy Zuzie. Przyśniło jej się, że będzie latać i że zostanie motylem. Gąsienice raczej nie podróżują, ale ta nasza postanawia wyruszyć w drogę i odnaleźć swoje przeznaczenie - opowiadała, na wtorkowej (15 marca) konferencji prasowej, reżyserka spektaklu, Roksana Miner. - Na swojej drodze spotyka różne owady, które mają własne wizje i plan, jak jej przemiana powinna wyglądać. Dzięki tym spotkaniom dla Zuzy otwiera się przestrzeń do poszukiwania rozwiązania, do akceptacji siebie, do tego, żeby poznać i zrozumieć świat. To też opowieść o przyjaźni, dążeniu do celu, o cierpliwości. Najlepiej opisuje to zdanie, które jest mi bliskie: Dłuższa droga daje ciekawsze widoki. Taka jest właśnie historia Zuzy. Ta opowieść skierowana jest do widza od czwartego do dziewięćdziesiątego dziewiątego roku życia. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Spektakl przygotowany jest w konwencji teatru lalkowego z elementami żywego planu. Mamy przepiękną muzykę, a przestrzeń plastyczna jest nieoczywista.

Oto wszyscy twórcy spektaklu: reżyseria - Roksana Miner, tekst - Agnieszka Kochanowska, scenografia - Agnieszka Aleksiejczuk, muzyka - Filip Sternal, reżyseria świateł - Maciej Iwańczyk, obsada aktorska: Maja Bartlewska, Danuta Kamińska, Kasia Majewska, Grażyna Nieciecka-Puchalik, Mirek Kucharski i Krzysztof Tarasiuk.

