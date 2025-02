Warsztaty w Teatrze Współczesnym. Przed lutową premierą

„Fakultet z bliskości w każdym wieku” to tytuł spotkania, które poprowadziła psycholożka Maja Wencierska. Fot. Agata JANKOWSKA

Czym jest bliskość, dlaczego jest ważna i jak zmieniają się nasze postawy wobec potrzeb naszego ciała – o tym, jak i o wielu innych tematach dotyczących intymności i potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem porozmawiali uczestnicy „Fakultetu z bliskości w każdym wieku”. Wydarzenie odbyło się w Teatrze Współczesnym, poprowadziła je psycholożka i seksuolożka Maja Wencierska.

Spotkanie, w którym udział wzięło kilkanaście osób w różnym wieku na Scenie Nowe Sytuacje w Teatrze Współczesnym, odbyło się w piątek jako wstęp i zaproszenie na spektakl „Dom niespokojnej starości”, który swoją premierę będzie miał 22 lutego. Miało ono formę warsztatów i polegało na aktywnym udziale gości, zachęcanych do interakcji przez prowadzącą.

– Potrzeba bliskości, miłości i intymności jest niezależna od wieku czy stopnia niepełnosprawności – mówiła Maja Wencierska, pokazując, jak zmienia się postrzeganie norm w naszym społeczeństwie. – Bliskość dla każdego jest czymś innym. Dziś także coraz bardziej otwarcie mówi się o tym, czym jest dla nas bliskość, co się zmieniło w jej postrzeganiu, częściej werbalizujemy swoje potrzeby.

Prowadząca mówiła także o pojęciach, które są ważne dzisiaj, kiedy mówi się o relacjach intymnych i relacjach bliskości: o konsensualności, czyli świadomej zgodzie dwóch osób, czy rożnych – z punktu widzenia nauki – rodzajach miłości i relacji międzyludzkich. To między innymi Eros (miłość namiętna), Agape (miłość altruistyczna), Pragma (miłość z rozsądku), Ludus (miłość jako zabawa i rozrywka) czy Samomiłość (miłość do samego/samej siebie).

Zadaniem uczestników było połączenie się w pary, zadawanie i odpowiadanie sobie na wylosowane pytania. A te dotyczyły czasem bardzo intymnych kwestii, ale także tego, co sprawia nam w życiu radość, wyznawanych wartości, ważnych momentów. Uczestnicy bardzo szybko dobrali się w pary, a następnie otwarcie mówili o swoich wrażeniach przed całą grupą.

– Jestem zachwycona młodzieżą, otwartością młodych ludzi i tym, jak potrafią rozmawiać o swoich emocjach i problemach – mówiła jedna z uczestniczek.

Spotkanie było okazją do międzypokoleniowej wymiany poglądów i doświadczeń. Przebiegało w przyjaznej, otwartej i pełnej szacunku atmosferze. Duża w tym zasługa prowadzącej, Mai Wencierskiej, która opowiadała z pasją i zachęcała gości do interakcji. „Fakultet” był ponadto doskonałą okazją do tego, aby przekonać się, że każdy z nas ma prawo realizować swoją potrzebę bliskości i miłości (oczywiście nie naruszając praw i przestrzeni innych ludzi) i że mówienie o tym, jak ważne są dla nas relacje z drugą osobą, nie musi być powodem do wstydu czy wykluczenia. Prawo do bliskości mają zarówno młodzi, jak i starsi – dojrzały wiek nie musi oznaczać końca bliskich czy intymnych relacji. ©℗

Agata JANKOWSKA