W weekend dwie premiery Teatru Nie Ma

Artyści Teatru Nie Ma na weekend zaplanowali dwie premiery w reżyserii Tatiany Malinowskiej -Tyszkiewicz. Pierwszy ze spektakli to: „Zapiekanka gotowa” (pokaz w piątek), a drugi: „Ona mówi” (można go obejrzeć w sobotę). Początek obu przedstawień o godz. 20 w Strefie Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

„A więc to tak! Czyście wszyscy powariowali? Co ja mam tutaj decydować? Co ja mam zrobić? Czy mam wziąć żonę i zaprowadzić ją do łóżka temu facetowi?” – tym tajemniczym tekstem artyści zapowiadają piątkowy spektakl. Wystąpią wtedy: Greta Wróbel – Rita, Magdalena Zienko – Bettina, Patryk Borowy – Michael, Mikołaj Matusewicz – Antonio, Piotr Karczyński – Roberto, Piotr Kołakowski – Agostino, Artur Liwuś – Attilo, Bartosz Pietruszka – Rodolfo.

Czego widzowie mogą się spodziewać po sobotniej premierze? Oddajmy głos twórcom: „Pewnej nocy czterech rabinów nawiedził anioł… Pod wpływem olśniewającego widoku – jeden z rabinów postradał zmysły, drugi pisał pieśń za pieśnią, trzeci nie przestawał rozprawiać o tym, co widział, a czwarty, ostatni rabin powiedział cynicznie «Koło Ezechiela śniło mi się tylko, nic więcej. Nic naprawdę się nie wydarzyło».

Oto obsada sobotniego przedstawienia: Aneta Banaś-Brejt, Karina Kaźmierczak, Monika Misikiewicz, Irmina Pisarek, Kaja Resiak, Magdalena Zienko-Göçmenler.

(MON)