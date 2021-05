W szczecińskich teatrach zaplanowano aż 15 premier!

Od piątku (21 maja) znów możemy wybrać się do teatrów, oper, filharmonii, kin oraz domów kultury. Zgodnie z rządowym luzowaniem obostrzeń, te instytucje kultury mogą wznowić działalność w pomieszczeniach. Ale pod kilkoma warunkami, m.in. widzom zostanie udostępnione 50 proc. liczby miejsc (co drugie na widowni).

Teatromani zapewne będą zadowoleni, bo szczecińskie teatry planują w najbliższych tygodniach pokazać aż – uwaga, uwaga! – piętnaście premierowych spektakli. Takiego zakończenia sezonu artystycznego chyba jeszcze nie było. Ba! Takiego rozpoczęcia nowego sezonu, kiedy jesienią zwykle jest wysyp nowych przedstawień, również dotąd nie zanotowano. W ten weekend zaplanowane są dwa premierowe spektakle: "Do trzech razy sztuka" w Teatrze Kameralnym oraz "Księżycowy Pierrot" Teatru Nie Ma.

Najwięcej, bo po trzy premierowe spektakle, pokażą jeszcze przed wakacjami: Teatr Kana i Teatr Nie Ma, po dwa nowe przedstawienia – Teatr Lalek „Pleciuga”, Teatr Współczesny, Teatr Polski, Teatr Kameralny. Wśród tych najbardziej oczekiwanych spektakli jest choćby „Lalka” na podstawie Prusa oraz „Mbambo”, według powieści „Murzynek B.” szczecinianina Artura Daniela Liskowackiego – to na scenie przy Wałach Chrobrego. Z kolei aktorzy TP wreszcie zaprezentują kilka razy przekładaną opowieść pt. „Tschick”. Teatromani czekają bardzo na „Do trzech razy sztuka” w teatrze przy Bramie Portowej, bowiem premiera będzie trzecim (!) podejściem do zagrania spektaklu – dwa wcześniejsze przedstawienia online zostały odwołane.

Mali widzowie również mogą liczyć na nowy spektakl w Pleciudze. To historia dziewczynki (wnuczki sławnego wynalazcy), która próbuje zmierzyć się z wielkością dziadka. Matylda to bardzo zdolna dziewczynka i, niestety, bardzo samotna. Dziadek, pochłonięty swoją pracą, nie znajduje dla niej czasu. Dziewczynka spędza dni w swoim małym warsztacie, w którym pracuje nad kolejnymi wynalazkami, chcąc stworzyć coś, co mierzy wysoko…

Premiera zaplanowana jest też – w pierwszej połowie czerwca – w Wili Lentza, nowej instytucji kultury, która zostanie oficjalnie otwarta w przyszłym miesiącu. Będzie to przedstawienie pt. „1888 – Willa Miłości”, opowiadający o rodzinie pierwszego właściciela willi oraz o jej architekcie. Opera na Zamku pokaże z kolei m.in. operę pt. „Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” (na motywach „Eugeniusza Oniegina” Piotra Czajkowskiego), która premierowo została zagrana dotąd przed publicznością tylko dwa razy.

(MON)