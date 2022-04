W szczecińskich kinach. Duuużo premier

W świetle dnia

Debiut Dénesa Nagya (za który reżyser otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie), zatytułowany „W świetle dnia”, oparty jest na głośnej powieści autorstwa Pála Závady. Z obejmującej dwadzieścia lat sagi węgierski reżyser koncentruje się zaledwie na trzech dniach. To jednak wystarczy, by w sugestywny sposób pokazać okrucieństwo wojny i dramaty ludzi, którzy są w niej tylko małymi trybami. Film od piątku (22 kwietnia) można obejrzeć w „Pionierze 1907”.

Oto rok 1943, piekło II wojny światowej. Po klęsce nad Donem sto tysięcy węgierskich żołnierzy, jako sojuszników hitlerowskich Niemiec, zostaje wysłanych na rozległe tereny sowieckiego imperium, by zaprowadzić ład na okupowanych terenach i stłumić opór ze strony partyzantów zgodnie z bezlitosną taktyką „zwalczania bandytyzmu” (Bandenbekämpfung). Wśród nich jest kapral Istvan Semetka (w tej roli tzw. naturszczyk – Ferenc Szabó), którego oddział przemierza surowe, nieprzyjazne tereny, by dotrzeć do małej wioski i tam rozbić obóz. Względny spokój zburzony zostaje na skutek zasadzki, w jaką wpadają żołnierze. W jej wyniku śmierć ponosi dowódca kompanii. To wydarzenie odciśnie piętno na bohaterze i zrzuci na niego ciężar odpowiedzialności za towarzyszy broni, ale będzie miało też poważne reperkusje dla mieszkańców wsi. Zwłaszcza gdy na miejsce dotrą posiłki mające wesprzeć zaatakowany oddział.

Szalony świat Louisa Waina

Niesamowita historia życia i twórczości Louisa Waina, ekscentrycznego artysty geniusza, który miał prawdziwego kota na punkcie kotów i swoją miłością do tych zwierząt zaraził całą Anglię, a z czasem cały świat. To wszystko w filmie: „Szalony świat Louisa Waina”, który od piątku (22 kwietnia) będzie można obejrzeć w „Pionierze 1907”, Multikinie i Heliosie.

W roli głównej, w jednej z najciekawszych kreacji w karierze: Benedict Cumberbatch. Nominowanemu do Oscara aktorowi na dużym ekranie partnerują m.in.: nagrodzona Złotym Globem odtwórczyni roli Królowej Elżbiety II z serialu „The Crown” – Claire Foy, twórca globalnych przebojów – „Jojo Rabbit” i „Thor: Ragnarok” – Taika Waititi oraz ikona mrocznego rocka, muzyk i kompozytor – Nick Cave.

Oto ekscentryczny rysownik Louis Wain (w tej roli – Benedict Cumberbatch) z trudem wiąże koniec z końcem, żyjąc pod jednym dachem z matką i pięcioma siostrami. Sytuację rodzinną ratuje dopiero zatrudnienie guwernantki Emily. Piękna kobieta z miejsca kradnie serce artysty, stając się jego muzą, kochanką i w końcu żoną. Niestety widmo obyczajowego skandalu zmusza świeżo upieczonych małżonków do opuszczenia stolicy. Z dala od wielkiego miasta spada na nich kolejny cios – choroba Emily. Szukając ukojenia, Louis zanurza się w sztuce, tworząc dla ukochanej serię niezwykłych obrazów, których bohaterami są koty. Kiedy część jego prac zostaje opublikowana w prasie, w Anglii wybucha prawdziwe kocie szaleństwo, a Wain – z dnia na dzień – trafia na usta całego kraju.

Gdzie jest Anne Frank

Najnowszy film Ariego Folmana, twórcy nominowanego do Oscara antywojennego „Walca z Baszirem”, to gorący pacyfistyczny manifest i apel o solidarność z prześladowanymi. Porywająca wizualnie animacja pt. „Gdzie jest Anne Frank” została stworzona, by łączyć wyobraźnię z faktami, tradycyjne techniki z nowymi technologiami, przeszłość z przyszłością, a przede wszystkim – pokolenia. Film będzie można obejrzeć od piątku (22 kwietnia) w Multikinie

Punktem wyjścia dla animacji jest oczywiście „Pamiętnik Anne Frank”, jedno z najważniejszych świadectw Holokaustu. Anne, ukrywająca się w Amsterdamie trzynastoletnia żydowska dziewczynka, kierowała swoje notatki do niewidzialnej przyjaciółki, Kitty. W filmie Folmana Kitty opuszcza karty książki, by w Amsterdamie z niedalekiej przyszłości odnaleźć Anne. I odkrywa, że choć co drugi szpital, most czy szkoła nosi tu imię autorki wojennych pamiętników, to miasto wciąż pełne jest uprzedzeń i ludzi, którzy muszą się ukrywać. W swojej niezwykłej podróży przez miejskie zaułki i historię rodziny Franków Kitty spotyka Petera, chłopca pomagającego uchodźcom. Łączy ich wspólna misja – wskrzeszenia ducha Anne Frank i przebudzenia sumień.

Wiking

„Wiking” to opowieść o księciu wikingów, który szuka zemsty po tym gdy jego ojciec został zamordowany. W filmie, który od piątku (22 kwietnia) będzie pokazywany w Heliosie i Multikinie, zobaczymy świetnych aktorów: Anyę Taylor-Joy, Ethana Hawke, Nicole Kidman, Alexandra Skarsgarda oraz wokalistkę Björk. Reżyserem jest Robert Eggers, który debiutował filmem „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”.

Oto młody książę Amleth (w tej roli Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven, zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira, który porywa matkę chłopca – księżną Gudrún). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi, zniewolonej słowiańskiej kobiety.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu

W filmie pt. „Nieznośny ciężar wielkiego talentu” Nicolas Cage wciela się w siebie samego w szalonej komedii akcji. Opowieść w piątek (22 kwietnia) trafi na ekrany Heliosa i Multikina.

Oto potrzebujący zastrzyku gotówki hollywoodzki gwiazdor Nicolas Cage przyjmuje zaproszenie do posiadłości tajemniczego milionera, nie podejrzewając, że staje się uczestnikiem bardzo niebezpiecznej gry. Ma być honorowym gościem na jego przyjęciu urodzinowym w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się, że panowie nadają na tych samych falach. Zapowiada się więc szampańska zabawa i nic nie zwiastuje kłopotów. Nawet to, że Javi ma szalenie wybuchowy temperament i niezdrową skłonność do przemocy i nielegalnych rozrywek. Przecież wszystko jest dla ludzi! Innego zdania są jednak tajni agenci amerykańskich służb, którzy składają Cage’owi propozycję nie do odrzucenia: ponieważ lekkomyślnie nawiązał właśnie przyjaźń z jednym z najniebezpieczniejszych ludzi, będzie musiał pomóc w ujawnieniu jego przestępczej działalności. Tymczasem Javi namawia Cage’a, by ten odgrywał najsłynniejsze sceny ze swoich filmów…

(MON)