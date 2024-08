Byliśmy na przedsezonowym pokazie nowej „Odwilży"! [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek w szczecińskim Multikinie zorganizowano przedpremierową projekcję drugiego sezonu popularnego serialu kryminalnego, "Odwilż", którego akcja dzieje się w stolicy Pomorza Zachodniego. Główną bohaterką opowieści jest policjantka Katarzyna Zawieja grana przez Katarzynę Wajdę. Funkcjonariusza ściga groźnych przestępców, ale musi też zmierzyć się z wewnętrznymi demonami.

W kinie pojawili się między innymi policjanci ze Szczecina, którzy pomagali ekipie filmowej, oraz szczecińscy aktorzy, którzy zagrali w serialu - w tym Konrad Pawicki. Zjawili się także przewodnik miejski i autor książek o Szczecinie Marcin Rembas, i była szefowa Księgarni Fika, Małgorzata Narożna.

- W pierwszej serii pomagali policjanci z Referatu Wodnego. Mówili, że to było bardzo fajne doświadczenie, coś nowego w ich pracy - powiedziała nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji. - Na ekranie widać, jak główna bohaterka sama prowadzi policyjną łódź. A tak naprawdę na podłodze, na dole, był policjant z Referatu Wodnego, który jej pomagał. Siedziba komendy policji w serialu (w "Odwilży" została zlokalizowana na Łasztowni - przypis AS) jest okazała, to wizytówka miasta.

Producent "Odwilży", Bogumił Lipski, zdradził, że w nowym sezonie Katarzyna Zawieja podejmie nowe śledztwo, które ją i innych bohaterów zaprowadzi emocjonalnie dalej, niż sądzili na początku.

- Oprócz historii naszych bohaterów i historii kryminalnej bohaterem tego serialu jest sam Szczecin - powiedział producent. - Dlatego też przyjeżdżamy tu przez dwa sezony, aby pokazywać to miasto z takich stron, które nawet szczecinianie nie zawsze mają szansę odkrywać.

We wtorek obejrzeliśmy dwa pierwsze odcinki nowego sezonu. Szczecin pokazany jest w nich jako miasto zimne, intrygujące, pełne tajemnic. Kamera operatora szczególnie celebruje Odrę i wszystko, co z nią związane. Kluczową rolę dla fabuły odgrywa szczeciński port. Twórcy serialu pokazują także północne dzielnice Szczecina, czyli miejsca, które dla widzów spoza Pomorze Zachodniego wciąż mogą być nowością, bo nawet gdy polscy filmowcy kręcą swoje obrazy w naszym mieście, to w te rejony raczej się nie zapuszczają.

Drugi sezon "Odwilży" startuje 23 sierpnia na platformie Max.©℗

Więcej na ten temat w magazynowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze 16.08.2024 r.

(as)