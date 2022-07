W Różance bigbitowo

Kto spacerując w niedzielę (17 lipca) zbłądził do szczecińskiej Różanki, ten miał okazję nie tylko kontemplować uroki natury latem, ale też posłuchać koncertu pod hasłem „Złota era bigbitu”. Co tydzień organizatorzy Różanego Ogrodu Sztuki proponują inny repertuar i jego wykonawców. Tym razem rozbrzmiały piosenki m.in. Kasi Sobczyk, Heleny Majdaniec, Jacka Lecha, Karin Stanek, Adriany Rusowicz, Czesława Niemena, Czerwonych Gitar. Na ogrodowej scenie w swoich aranżacjach zaprezentowali je Małgorzata Sitek i Andrzej Szpak, finaliści The Voice Senior 2. Komu było mało bigbitowych rytmów ten może rzucić się jeszcze w wir tradycyjnej popołudniowej potańcówki przy znanych i lubianych przebojach, która rozpocznie się o godz. 17.

(M)

Fot. Ryszard PAKIESER