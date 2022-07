Różany Ogród Sztuki. Co w duszy gra

Na szczecińską Różankę powróciła muzyka. I będzie tak rozbrzmiewać - rytmami rodzimej muzyki rozrywkowej oraz światowych hitów - co niedzielę, przez całe wakacje. To za sprawą koncertów plenerowych, z których inauguracyjny - Różanego Ogrodu Sztuki - już za nami.

W niedzielę (10 lipca) - w samo południe - wśród róż ulubionego z miejskich ogrodów zabrzmiały utwory znane i lubiane, m.in. Tadeusza Nalepy, Czesława Niemena, Marka Grechuty i zespołu Czerwono-Czarni. W wykonaniu zespołu Wojtka Rapy, który wraz z przyjaciółmi zaprezentował szczecińskiej publiczności program pt. "To co nam w sercu gra”. Kto tym razem nie zdołał wyruszyć w tę sentymentalną muzyczną podróż, ma szansę - już w następną niedzielę (17 lipca) - powrócić do lat 60. minionego wieku, czyli do złotej ery bigbitu. Na scenę ją przywołają dla szczecinian i turystów finaliści The Voice Senior.

Natomiast codziennie jest dostępna plenerowa Różankowa Czytelnia. Dla każdego, kto zechce zechce wziąć lub poczytać książkę na miejscu, albo też którąś w własnych lektur „uwolnić" dla innych. Uwaga: na Różankę mają powrócić również lubiane przez szczecinian potańcówki, na które „Kurier" zaprosi Czytelników już wkrótce.©℗

(an)