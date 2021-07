W Płotach nie czuć festiwalu Pol’and’Rock

W czwartek rozpoczął się na lotnisku Makowice koło Płotów trzydniowy 27. Pol’and’Rock Festival organizowany przez Jerzego Owsiaka. Otwarcia imprezy dokonał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w towarzystwie marszałka województwa Olgierda Geblewicza.

Wejście na imprezę jest w tym roku limitowane i może wejść jedynie 20 tys. osób, które muszą przejść test na koronawirusa, który kosztuje 49 zł. Każdy z uczestników otrzymał identyfikator.

Wielu uczestników (ok. 5 tys.) przyjechało na festiwal swoimi samochodami, a sporo autobusami. Ale są też tacy co przyjeżdżają pociągami. Największa grupa - z Wrocławia - liczyła 170 osób. Pod dworcem wsiadają do autobusu PKS Gryfice (przejazd 4 zł) i dowożeni są opodal bramy festiwalu. Potem muszą jednak pokonać pół kilometra piechotą.

Płoty nie przypominają twierdzy. Na ulicach widać policjantów (głównie z drogówki), którzy nie mają zbyt wiele pracy, ale co kilkadziesiąt minut przejeżdżają przez miasto na sygnałach posiłki. Centrum kierowania policji jest w szkole na granicy Płotów i Makowic. Na parkingu jest wiele samochodów, w tym sporo radiowozów na cywilnych „blachach”. Jest także więźniarka. Radiowozy oznakowane mają także rejestrację łódzką.

W mieście jest wiele banerów informujących o odbywającej się imprezie.

Wielu mieszkańców Płotów liczyło, że zarobią na festiwalowiczach, ale nieco się rozczarowali. Niektórzy przygotowali dla nich parkingi na krańcu miasta, ale ani jeden samochód tam nie zaparkował. Na trasie niektórzy gastronomicy wystawili stoliki na ulicy, ale klientów nie ma. Na terenie festiwalu jest sklep „Lidla”, sklepy i pijalnie pewnego browaru, który jest sponsorem imprezy.

Festiwal obsługuje 650 wolontariuszy z całej Polski. Wielu z nich, o czym się przekonałem osobiście, nie chce ukazywać swych twarzy (wziąłem z pracy urlop, ale szef nie wie gdzie pojechałem - usłyszałem), a inni - przeciwnie - sami chętnie pozują do zdjęć, podobnie jak grupa w autobusie.

Tekst, film i fot.: Mirosław KWIATKOWSKI