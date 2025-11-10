W Nowogardzie i Gryfinie na patriotyczną nutę

Nowogard. W kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego, w poniedziałek, 10 bm. o g. 19 odbędzie się koncert „W Hołdzie Niepodległej”. W programie znajdą się pieśni patriotyczne i legionowe, utwory polskich kompozytorów oraz wokalizy filmowe.

Podczas koncertu pojawi się postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, z którym będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcia. Koncert ma charakter hołdu dla wszystkich, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. Scenariusz tego wydarzenia – jak zapewniają organizatorzy – łączy muzykę, historię, tradycję i wspólne świętowanie w duchu patriotyzmu.

Odbędzie się też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, które podkreślić ma jedność, dumę narodową oraz więź wspólnotową mieszkańców regionu.

Koncert poprowadzi Beata Krzyżanowska. Solistki: Edyta Piasecka, Maria Hubluk. Pianino: Tomasz Kaszuba.

Gryfino. W poniedziałek 10 bm. o g. 17 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 rozpocznie się wydarzenie patriotyczno-kulturalne pn. „Wolność wyśpiewana, słowem opowiedziana”. Przewidziano: wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich z udziałem zespołu Ad Hoc; spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską, uznaną pisarką, autorką m.in. trylogii „Stulecie Winnych”; konkurs z nagrodami pn. „11 pytań na 11 listopada”; patriotyczną fotobudkę oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się w Gryfinie 11 listopada o g. 9 na Placu Pamięci Sybiraków, gdzie pod obeliskiem niepodległościowym złożone zostaną kwiaty. Następnie, z tego miejsca o g. 10 w kierunku Bramy Bańskiej wyruszy Gryfiński Marsz Niepodległości, by następnie przejść na miejscowe nabrzeże, gdzie zaplanowano: Niepodległościowy Piknik Militarny, wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego, koncert melodii niepodległościowych w wykonaniu Gryfińskiej Orkiestry Dętej. Tu również rozpocznie się Gryfiński Bieg Niepodległości.

