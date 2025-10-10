Podpisano umowę na gazociąg do ciepłowni dla Gryfina

Fot. (arch.) Piotr Piznal

Paliwo do ciepłowni budowanej w Nowym Czarnowie pod Gryfinem dostarczane będzie nowym gazociągiem o długości ok. 1,7 km. O podpisaniu umowy na realizację inwestycji poinformowała w piątek spółka PGE Energia Ciepła.

Nowa ciepłownia ma zapewnić dostawy ciepła dla ponad 20-tysięcznego Gryfina. Realizowana przez PGE inwestycja jest konieczna ze względu na wygaszanie kolejnych bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra, która zabezpiecza północno-zachodnią Polskę energetycznie i dostarcza też tzw. ciepło systemowe do ok. 100 gryfińskich instytucji (szkół, szpitala, urzędów) oraz 65 proc. mieszkańców miasta.

„PGE Energia Ciepła podpisała umowę na budowę gazociągu do nowej ciepłowni, która zapewni dostawy ciepła mieszkańcom Gryfina i okolicznych miejscowości. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca 2026 roku” – podało w piątek biuro prasowe PGE.

W Nowym Czarnowie pod Gryfinem budowana jest ciepłownia gazowa o mocy 28 MWt. Zaplanowano w niej trzy kotły gazowe wodne. Ich uruchomienie planowane jest w III kw. 2026 r. Planowany nowy gazociąg zapewni paliwo do wytwarzania ciepła.

W komunikacie PGE przekazano, że podpisana 10 października umowa przewiduje m.in. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości około 1,7 km od punktu przyłączenia zlokalizowanego na terenie Elektrowni PGE Gryfino Dolna Odra do nowej stacji redukcyjno-pomiarowej, budowę tej stacji, instalację światłowodu komunikacyjnego wzdłuż gazociągu, wyprowadzenie gazociągów średniego ciśnienia na potrzeby zasilania kotłów wodnych i parowych oraz budowę niezbędnej infrastruktury.

Wykonawcą inwestycji jest firma cGAS Controls Sp. z o.o. z Wrocławia. Prace przy budowie gazociągu ma zakończyć do czerwca 2026 r.

Już w następnym sezonie grzewczym mieszkańcy Gryfina będą korzystać z ciepła wytwarzanego w nowoczesnym źródle, które zapewni nie tylko komfort cieplny, ale także zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i da pozytywny impuls do rozwoju regionu – podkreślił prezes PGE Energia Ciepła Grzegorz Krystek, cytowany w komunikacie.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,22 GWt i mocy elektrycznej 2,48 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 725 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło do dużych polskich miast, wśród których znajdują się Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin.

W Elektrowni Dolna Odra działają cztery bloki węglowe o mocy 225 MW każdy. Dwa mają zostać wyłączone do końca br., a wygaszenie ostatnich dwóch planowane jest do sierpnia 2026 r. Produkcja energii z węgla zastępowana jest nowymi technologiami – w październiku 2024 r. w Nowym Czarnowie uruchomiono dwa bloki gazowo-parowe o mocy 683 MW każdy. Elektrownia, która od ubiegłego roku działa pod nazwą PGE Gryfino Dolna Odra, ma zabezpieczać 5 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

