W Krzywym Gryfie. Kobieta zagrożona

Spektakl muzyczny „Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi”, który publiczność zna z pokazów na scenie szczecińskiego Teatru Małego, w piątek (25 lutego) zostanie zaprezentowany w Centrum Kultury Krzywy Gryf (ul. Kolumba 5 – wejście D, 1 piętro, Szczecin). Początek o godz. 19.

„Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi” to autoironiczny stand up/koncert/show stworzony przez aktorkę i perkusistę. W trakcie przedstawienia widzowie usłyszą przeboje w niepowtarzalnych interpretacjach!, m.in. grup: Lombard i Maanam, Alicji Majewskiej czy Desireless (tak, tak, słynne „Voyage, voyage”).

„Wcielają się w rolę niespełnionych artystów z wielkimi ambicjami, czyli pozostają sobą. Maria i Kuba oddadzą wszystko za odrobinę Waszego uwielbienia. Po paru latach spędzonych w piwnicy, gdzie pracowali nad nowym materiałem muzycznym i marzyli o spotkaniu z publicznością, wychodzą na świat, by olśnić go swoimi hitami. Brzmią dziwnie znajomo. Może to pierwszy, a może ostatni koncert w ich życiu. Afirmacyjne szoł nieporadności wykonane ze skandalicznym brakiem obciachu!” – zapowiadają organizatorzy

Występują: Maria Dąbrowska (aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie) i Kuba Fiszer (szczeciński perkusista, m.in. grup – Big Fat Mama, Chorzy, Chango).

(MON)