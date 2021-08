Utworem roku ten o szczecińskim Niebuszewie. Łona i Webber nagrodzeni

Utworem roku zostało, podczas Polish Hip-Hop Music Awards we Wrocławiu, "Echo" szczecińskiego duetu: Łona i Webber. To najważniejsza, poza Fryderykami, impreza, podczas której nagradza się raperów.

"Echo" opowiada o marcu 1968, ale ze szczecińskiej perspektywy, z tutejszymi bohaterami z Niebuszewa: "Lejb to tu, na Słowackiego, z rodziny niekiepskiej. Koledzy polscy, napisy na klatce niemieckie i ludowa władza, co do nieludowych imion zły ma przelot. Więc zamiast „Lejb” ojciec pisze „Leon”. (...) Aż przychodzi marzec. Ten, co tym metodycznym lotem wymazuje prawie wszystko z obu tych zwrotek i rozrzuca jakby się tym bawił: Hamburg, Sztokholm, Nowy Jork, Tel Awiw").

"Dedykujemy tę nagrodę bohaterom tej piosenki — i tym wymienionym z imienia: panu Leonowi, pani Róży, pani Pesi, członkom zespołu "Następcy Tronów", i wszystkim pozostałym osobom zmuszonym do wyjazdu ze Szczecina i z innych miast Polski w marcu 1968 roku" - napisali artyści na swoim profilu facebookowym.

Wspomniany, bigbeatowy zespół, Następcy Tronów, działał pod auspicjami Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów. Podobne grupy wśród młodzieży żydowskiej istniały również w innych miastach: Śliwki (Łódź) oraz Nastolatki (Wrocław). Wszystkie spotykały się podczas letnich obozów organizowanych przez TSKŻ.

Gremium Polish Hip-Hop Music Awards doceniło też ostatnią płytę szczecińskich artystów. Ich "Śpiewnik domowy" za najlepszą epkę 2020 roku.

(MON)

Oto cały tekst utworu:

Lejb to tu na Słowackiego z rodziny niekiepskiej

Koledzy polscy napisy na klatce niemieckie

I ludowa władza co do nieludowych imion zły ma przelot

Więc zamiast „Lejb" ojciec pisze „Leon"

Jest '54 widzisz

W domu mówi się po polsku jak nie starczy to w jidysz

Na podwórku różnie a to komitywa w czymże bądź

A to kolega wyzwie od Żyda ot cały kinderjorn

Jak po bruku w górę byś poszedł to też słychać mame loszn

Dużo melodii mało samogłosek

Róża jest stąd Róża ma rok premier

Przyjazne konwalie nieprzyjazne kamienie

Po sąsiedzku Pesia przy biurku? Gdzie tam

Jest na podwórku jak nie na podwórku to śmiga z kurczakiem do szojcheta

A najszybciej śmiga na tym zakręcie

Może to drobiazg. Może detal. Może znacznie więcej

Mietek? Świeżo po szkole po tej szóstce tu

Pierwsze hity wyłapywane z radia Luxembourg

Pierwsze dźwięki w pierwszy band idą

Następcy Tronów dla niektórych The Żydołs

Mocno osiadają w mocnych rytmach

„If I had a hammer" w Domu Kolejarza na przykład

Plus klimat jakby mniej podły bez kitu

Jest '62 jeszcze odwilż po Październiku

Pół Szczecina im się schodzi na joby

Tu gdzie dzisiaj pałac Lasów Państwowych

To już mocne stadium. Jest koncert kilka nagród;

Trasa po Polsce single w radiu

Że aż trudno nie usłyszeć o nich

Choćby ten antywojenny song co to się do dziś broni

Fala ich niesie fala tych sixties

To prawdziwy big beat podwórka i grzywki

Aż przychodzi marzec. Ten co tym metodycznym lotem

Wymazuje prawie wszystko z obu tych zwrotek

I rozrzuca jakby się tym bawił

Hamburg Sztokholm Nowy Jork Tel Awiw

Dziś samogłosek tu więcej co oczywiste dość

Nie grają następcy następców. Żadnego Beastie Boys

Do szojcheta nikt nie śmiga na zakręcie

Może to drobiazg

Nie znacznie więcej