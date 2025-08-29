W Różanym Ogrodzie Sztuki na zakończenie wakacji: warsztaty, koncert i potańcówka

Fot. Piotr SIKORA

To już ostatni tego lata weekend z wydarzeniami organizowanymi w ramach Różanego Ogrodu Sztuki. Będzie bogato. Sobota z warsztatami (ale uwaga – tym razem poza Różanką), a niedziela z koncertem i potańcówką (oczywiście na szczecińskiej Różance).

W sobotę 30 sierpnia warsztaty, organizowane w ramach projektu dofinansowanego z MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025 – Różany Ogród Sztuki – XVII edycja, odbędą się w Domu Skandynawskim, przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie. Początek godz.11. Ich tematy to: „Wosk pszczeli – od ula do produktu”, czyli tworzenie ekologicznych świec i kosmetyków na bazie wosku pszczelego (ten warsztat będzie połączony z omówieniem roli wosku w życiu pszczół i jego zastosowań przez człowieka) i „Tradycyjne receptury miodowe” warsztaty kulinarne, na których uczestnicy poznają tradycyjne przepisy wykorzystujące miód, przygotowanie ciast miodowników, napojów na bazie miodu oraz dyskusja o historii pszczelarstwa. Ale uwaga – liczba miejsc jest ograniczona (trzeba się zapisać przez Biletomat – link udostępniony na Facebooku Szczecińskiej Agencji Artystycznej).

A w niedzielę 31 sierpnia, o godz. 12 – muzyczne pożegnanie lata w Różance. To będzie elektryczne show na skrzypce, wiolonczelę i saksofon, podczas którego tradycja spotka się z nowoczesnością. Doskonała okazja, aby zanurzyć się w dźwiękach, które podkreślą piękno natury oraz dopełnią przyjemność letniego popołudnia, a jednocześnie otworzą nowe przestrzenie artystycznej ekspresji. Występują: Dianna Domagała – Rowińska- skrzypce, skrzypce elektryczne; Katarzyna Kupny – wiolonczela, wiolonczela elektryczna; Grzegorz Malinowski- saksofon; Dariusz Koronczewski- prowadzenie.

Natomiast, także w niedzielę, w godz. 17-20 – różankowa potańcówka. Czyli zakończenie lata tanecznym krokiem. Organizatorzy gwarantują dobrą muzykę, letni klimat i mnóstwo pozytywnej energii.

Organizatorem Różanego Ogrodu Sztuki jest Szczecińska Agencja Artystyczna.

(sag)