Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Warsztaty i muzyka, czyli weekend na Różance [GALERIA]

Data publikacji: 17 sierpnia 2025 r. 18:30
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 19:20
Warsztaty i muzyka, czyli weekend na Różance
 

"Różany Ogród Sztuki", czyli cykl wakacyjnych imprez w szczecińskim Ogrodzie Różanym trwa. W ten weekend odbywają się one pod znakiem ekologicznych warsztatów, poetyckiej muzyki i polskich przebojów. 

W sobotę, 16 sierpnia, w godz. 11-14 odbyły się warsztaty organizowane w ramach projektu dofinansowanego z MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025 – Różany Ogród Sztuki – XVII edycja. Odbyły się one pod hasłem „Eco-Design – przedmioty codziennego użytku z natury”. Były doskonałą okazją do stworzenia ekologicznych przedmiotów codziennego użytku, takich jak podkładki, ozdobne pudełka, czy akcesoria do domu, z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

W niedzielę, 17 sierpnia, w południe szczecinianie wysłuchali koncertu zespołu TYMCZASEM. Było lirycznie, poetycko i z muzyczną wrażliwością. Wystąpili: Adam Siewruk (wokal, gitara), Karol Nasiłowski (kontrabas), Rafał Smaderek (gitara), Marcel Kruszyński (skrzypce). Zespół zaprezentował utwory z debiutanckiej płyty „Korowody słów”.

Również w tę niedzielę odbywa się potańcówka - czyli parkiet pod gołym niebem i taneczna muzyka. Uczestnicy tańczą przy znanych, polskich przebojach. Nie brakuje szlagierów ze złotej polskiej epoki lat 60.-80., ponadczasowej klasyki i bardziej nowoczesnych hitów.

(k)

fot. Piotr Sikora

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję