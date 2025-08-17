Warsztaty i muzyka, czyli weekend na Różance [GALERIA]

"Różany Ogród Sztuki", czyli cykl wakacyjnych imprez w szczecińskim Ogrodzie Różanym trwa. W ten weekend odbywają się one pod znakiem ekologicznych warsztatów, poetyckiej muzyki i polskich przebojów.

W sobotę, 16 sierpnia, w godz. 11-14 odbyły się warsztaty organizowane w ramach projektu dofinansowanego z MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025 – Różany Ogród Sztuki – XVII edycja. Odbyły się one pod hasłem „Eco-Design – przedmioty codziennego użytku z natury”. Były doskonałą okazją do stworzenia ekologicznych przedmiotów codziennego użytku, takich jak podkładki, ozdobne pudełka, czy akcesoria do domu, z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

W niedzielę, 17 sierpnia, w południe szczecinianie wysłuchali koncertu zespołu TYMCZASEM. Było lirycznie, poetycko i z muzyczną wrażliwością. Wystąpili: Adam Siewruk (wokal, gitara), Karol Nasiłowski (kontrabas), Rafał Smaderek (gitara), Marcel Kruszyński (skrzypce). Zespół zaprezentował utwory z debiutanckiej płyty „Korowody słów”.

Również w tę niedzielę odbywa się potańcówka - czyli parkiet pod gołym niebem i taneczna muzyka. Uczestnicy tańczą przy znanych, polskich przebojach. Nie brakuje szlagierów ze złotej polskiej epoki lat 60.-80., ponadczasowej klasyki i bardziej nowoczesnych hitów.

(k)

fot. Piotr Sikora