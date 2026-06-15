Uroczyste rozpoczęcie Sacrum Non Profanum

Rozpoczął się XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Sacrum Non Profanum" - w tym roku pod kierownictwem Szymona Wyrzykowskiego. Fot. Roman BUDZOWSKI

Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum. Zainaugurował go uroczysty koncert w szczecińskiej katedrze, który odbył się w niedzielę 14 czerwca. To już XXI edycja festiwalu i jednocześnie pierwsza pod kierownictwem nowego dyrektora artystycznego – Szymona Wyrzykowskiego.

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Miłośnikom muzyki klasycznej nie przeszkodziła deszczowa pogoda. Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie była tego dnia wypełniona po brzegi publicznością. Program niedzielnego koncertu, jak podkreślają organizatorzy, miał formę „małej liturgii”.

– Ramą konstrukcyjną koncertu stała się Messe solennelle op. 16 Louisa Vierne’a – rzadko wykonywane arcydzieło francuskiego, niewidomego mistrza z początku XX wieku, które świetnie współgrało z monumentalnym wnętrzem szczecińskiej katedry. Warto podkreślić sprawność, z jaką organiści (w tym wirtuozowską interpretację głównej partii w wykonaniu Jana Kępińskiego) oraz znakomite, połączone chóry udźwignęli ogromne trudności wykonawcze i interpretacyjne tej wymagającej francuskiej partytury – informuje Kamilla Szydłowska-Kępińska, prezes Fundacji Opus, organizatora festiwalu.

Publiczności spodobało się prawykonanie "Psalmu 95" Marka Jasińskiego, wykonane przez CHAPS, a także zagrany na bis utwór "The Earth Song" Franka Ticheliego.

Organizatorzy postawili na lokalnych wykonawców, Szczecinian, w tym Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT oraz Chór Collegium Maiorum ZUT, śpiewaczkę operową Lucynę Boguszewską, a także wirtuozów organów – Macieja Skowronka i Jana Kępińskiego.

Niedzielna inauguracja pokazała, że Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum nadal cieszy się dużym zainteresowaniem melomanów. Dodajmy, że był to pierwszy koncert festiwalowy pod kierownictwem nowego dyrektora artystycznego, Szymona Wyrzykowskiego. Funkcję tę powierzył mu osobiście sam prof. Bohdan Boguszewski, inicjator i wieloletni dyrektor festiwalu.

W programie wydarzenia zaplanowano kolejne koncerty – niemieckiego duetu sióstr Anouchki i Kathariny Hack (wiolonczela i fortepian) oraz węgierskiego sekstetu wokalnego AcapellArt Singers. Koncerty odbędą się w Szczecinie i Choszcznie.©℗

(aj)

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