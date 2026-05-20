Szczecin świętuje muzyką. Wyjątkowe koncerty już w czerwcu

Poznaliśmy szczegóły koncertu "The Art of Music and Magic" organizowanego przez Bohdana Boguszewskiego na 15-lecie Akademii Sztuki w Szczecinie. fot. Agata JANKOWSKA

Prof. Bohdan Boguszewski, znany szczeciński dyrygent, zaprasza na unikatowe wydarzenie, jakim jest widowisko "The Art of Music and Magic". Koncert połączy znane utwory muzyki filmowej z iluminacjami. W ten sposób prof. Boguszewski chce uczcić 15-lecie Akademii Sztuki w Szczecinie, która powstała z połączenia dwóch szkół muzycznych. W czerwcu czeka nas także Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum, któremu przewodzić będzie wybitny dyrygent Szymon Wyrzykowski.

Koncert "The Art of Music and Magic" odbędzie się 6 czerwca o godz. 20.00 w Teatrze Letnim w Szczecinie. Na scenie pojawi się ponad 200 artystów, w tym m.in. maestro Bohdan Boguszewski, Katarzyna Dondalska (sopran), Patrycja Piekutowska (skrzypce), Leszek Skrla (baryton), Natan Dondalski (skrzypce), Ewelina i Marcin Muszyńscy (odpowiedzialni za efekty wizualne), Chór Akademicki im. prof. J. Szyrockiego ZUT w Szczecinie, Chór Cantemus z Penkun i Deutsch-Polnischer Chor Horyzont z Brussow czy Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie". Za przygotowanie chórów odpowiadają Szymon Wyrzykowski, Tomasz Witkowski i Paweł Kornicz.

"The Art of Music and Magic" to koncert, który łączy muzykę symfoniczną, operową i filmową z iluzją na światowym poziomie. Kulminacją wieczoru, jak zapowiadają organizatorzy, ma być lewitujący fortepian, który ma "zaprzeczyć prawom fizyki". Słuchacze usłyszą utwory z filmów "Gwiezdne wojny", "Piraci z Karaibów", "Ogniem i Mieczem", "Szczęki", "Pan Tadeusz" i wielu innych.

Koncert towarzyszy jubileuszowi Akademii Sztuki w Szczecinie, która działa już od 15 lat. Bohdan Boguszewski przypomniał, że powstanie uczelni wiąże się z kierunkami artystycznymi, które funkcjonowały od końca lat dziewięćdziesiątych na Uniwersytecie Szczecińskim. Na Wydziale Humanistycznym, w katedrze Edukacji Artystycznej, powstał kierunek wychowanie muzyczne. W tym samym czasie działała Szczecińska Filia Poznańskiej Akademii Muzycznej, utworzona na początku lat 80. dzięki staraniom prof. Jana Szyrockiego. W 2010 r. powstała Akademia Sztuki w Szczecinie - z połączenia Wydziału Edukacji Muzycznej oraz katedry Edukacji Artystycznej.

- W 2016 roku miałem swój benefis z okazji pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. Przeglądając partytury, wypadło mi to ogłoszenie na ten benefis i uświadomiłem sobie, że minęło już następne dziesięć lat. Zacząłem myśleć, że trzeba by to było uczcić. Stąd ten pomysł na ten koncert. Uświadomiłem sobie, że jesteśmy w roku jubileuszu Akademii Sztuki, gdzie Uniwersytet Szczeciński i filia szczecińska Akademii Muzycznej w Poznaniu wniosły ogromny wkład w powstanie tej uczelni - mówił Bohdan Boguszewski podczas środowej konferencji zapowiadającej koncert.

Z kolei Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum Bohdan Boguszewski przekazał po 20 latach Szymonowi Wyrzykowskiemu. Nowy dyrektor artystyczny zapowiedział, że w tegorocznej, nadchodzącej edycji festiwalu chciałby wrócić do Trzęsacza, czyli miejsca, od którego wszystko się zaczęło. Koncerty odbędą się także w Choszcznie, na polu golfowym, i oczywiście w Szczecinie.

- Festiwal to jest święto. To nie jest wydarzenie tylko i wyłącznie dla ekspertów, melomanów z wykształceniem muzycznym. To jest coś, gdzie pojawiają się gwiazdy, które grają przystępny program na wysokim poziomie. Wykonawcy mają być magnesem, mają przyciągać do takich miejsc jak Choszczno czy Trzęsacz. W tym roku udało nam się znaleźć gwiazdy dużego formatu - powiedział Sz. Wyrzykowski.

Zapowiedział, że tegoroczny program będzie skromniejszy niż w poprzednich edycjach, ale równie imponujący pod względem poziomu artystycznego. Otwarcie festiwalu odbędzie się w szczecińskiej katedrze koncertem organowym Louisa Vierne'a. Odbędzie się także cykl koncertów fortepianowych "Chopin w modrym lesie", a także koncerty niemieckich sióstr - pianistki i wiolonczelistki Anouchki i Kathariny Hack, które wystąpią zarówno w Szczecinie, jak i w Choszcznie.

Pierwszy koncert w ramach Sacrum Non Profanum zapowiedziano na 14 czerwca. ©℗

Agata JANKOWSKA

