Ukazała się książka o szczecińskich muralach. Mamy egzemplarze do wygrania!

MARK

2021-12-17 09:25:51

Już kupiłem książkę i czytam. To jest hit w tym temacie. Udało się tam uniknąć komercyjnej muralozy i kiczu, za to są najciekawsze murale i grafitti i historie, też sprzed wielu lat o naszym mieście . Mnie urzeklła sprawa z "domem talerzy", determinacją muralu Iwaszkiewicza i fabryką wiskordu (kto wie o co chodzi ten wie ;) )