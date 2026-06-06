Tyraniczna matka, skłóceni bracia. Pół na pół w Teatrze Polskim

Fot. Włodzimierz PIĄTEK

Teatr Polski w Szczecinie w sobotę i niedzielę o g. 19 gra spektakl „Pół na pół”.

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To komedia, która w zaskakujący sposób łączy czarny humor z głębokimi dramatycznymi wątkami rodzinnymi. Fabuła koncentruje się na dwóch przyrodnich braciach, którzy zmagają się z trudnościami związanymi z opieką nad swoją chorą matką. Jeden z nich pragnie uciec od obowiązków, które na nim spoczywają, podczas gdy drugi jest zdeterminowany, aby zdobyć spadek po matce, co prowadzi do konfliktu między nimi. W miarę rozwijania się akcji, bracia odkrywają zaskakujące tajemnice dotyczące swojej matki. Fizycznie jest ona nieobecna na scenie ale odgrywa kluczową rolę w fabule jako tyraniczna figura, która nadal kontroluje życie swoich synów. Jej obecność jest sugestywnie zaznaczona przez dźwięk natarczywego dzwonka, który przypomina o jej nieustępliwej naturze.

Sztuka bawi, ale jednocześnie zmusza do głębszej refleksji nad złożonością więzi rodzinnych oraz tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne wybory i relacje. Dzięki połączeniu humoru i dramatyzmu, „Pół na pół” staje się nie tylko rozrywkowym przedstawieniem, ale także ważnym komentarzem na temat rodziny, lojalności i osobistych dylematów. Widzowie mogą się identyfikować z postaciami i ich zmaganiami, co sprawia, że przedstawienie pozostaje w pamięci na długo po zakończeniu.

(as)

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