Dawny Szczecin w Teatrze Polskim

Na spacer po dawnym Szczecinie zaprasza Teatr Polski. Fot. Materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie

Wystawa „Stetinum – Stettin – Szczecin” to opowieść o mieście, które trwa mimo zmian granic, języków i pokoleń. Została przygotowana z okazji 80-lecia polskiego Szczecina we współpracy Teatru Polskiego oraz Archiwum Państwowego.

W najbliższą sobotę (31 stycznia) w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu „Za nami, w nas. Opowieść domowa” w reżyserii Adama Opatowicza. Spektaklowi będzie towarzyszyć wystawa "Stetinum - Stettin - Szczecin". Zaprezentowane na niej fotografie pozwalają zajrzeć do świata, którego już nie ma. Dzięki znanym fotografom i twórcom nieznanym możemy budować dalej lokalną pamięć.

Tytuł wystawy ma symbolicznie podkreślić ciągłość historii miasta, jego tożsamość i dziedzictwo nagromadzone przez stulecia. Prezentowane mapy pokazują zmieniający się obrys Szczecina oraz rozwój dobrze rozpoznawalnej, częściowo niezmienionej siatki ulic. Choć Szczecin jest żywym organizmem, podlegającym przemianom na przestrzeni wieków, mimo wielu nazw pozostaje jeden.

Wystawa będzie prezentowana w foyer Teatru Polskiego, przy Scenie Włoskiej, do końca tego sezonu artystycznego.

