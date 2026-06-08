Tworzyli przez rok. Młodzi artyści zaprezentują

Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Dziecięca wyobraźnia nie zna granic, a gdy jest wykorzystywana do realizacji artystycznych wizji, efekt może być tylko jeden: zachwycające prace, które już niebawem będzie można zobaczyć podczas wernisażu, podsumowującego cały rok twórczego działania w pracowni ceramicznej i plastycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

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Swoje prace, 9 czerwca o godz. 18 w MOK przy ul. Siedleckiej 1a, zaprezentują młodzi, utalentowani artyści, na co dzień doskonalący swoje talenty w pracowniach plastycznej i ceramicznej. Wernisaż będzie nie tylko okazją do obejrzenia powstałych prac, ale także do spotkania, rozmów i wspólnego przeżywania sztuki. Zaś dla młodych twórców, dla których wystawa będzie pierwszym krokiem do przedstawienia swoich prac szerokiemu gronu odbiorców, będzie to impuls do podjęcia kolejnych artystycznych wyzwań i energia do dalszego działania i rozwijania się w dziedzinie, która sprawia im tyle radości. Wstęp wolny.

(sag)

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