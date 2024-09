Trzy świnki. Klasyczna baśń w nowej wersji w Pleciudze

27 września w Teatrze Lalek "Pleciuga" odbędzie się premiera spektaklu dla dzieci "Trzy świnki. Różowe trio kontra wilczy apetyt". Teatr rozpoczyna jednocześnie nowy sezon artystyczny. Fot. Dariusz Gorajski

"Trzy świnki. Różowe trio kontra wilczy apetyt" to tytuł nadchodzącego przedstawienia w reżyserii Marty Łągiewki. Spektakl opiera się na klasycznej, znanej baśni o świnkach i wilku. W Pleciudze widzowie zobaczą go w nowoczesnej interpretacji i z użyciem lalek. Premiera odbędzie się pod koniec września. To jednak nie koniec atrakcji, jakie w tym sezonie przygotował Teatr Lalek "Pleciuga" w Szczecinie.

Przedstawienie powstało w oparciu o tekst Magdaleny Miklasz. Opowiada o rodzeństwie świnek, które ciągle się kłócą. Różnice zdań i temperamentów sprawiają, że nie są oni w stanie wspólnie pokonać groźnego wilka. Przedstawienie uczy, że aby rozwiązać problem z zewnątrz, trzeba się zjednoczyć i współpracować. Rywalizacja i kłótnie nie prowadzą do sukcesu.

Za reżyserię "Trzech świnek" odpowiada Marta Łągiewka.

- Autorzy scenariusza uwspółcześnili tekst. W spektaklu chodzi o to samo, co w klasycznej baśni, ale pewne rzeczy zostały zmienione. Dostałam propozycję od dyrektora Tomasza Lewandowskiego, aby wyreżyserować przedstawienie oparte na znanym, klasycznym tekście. Nie ukrywam, że trudno mi było dokonać wyboru, ponieważ baśnie klasyczne są dość okrutne w oryginale. Nie chciałam tych baśni specjalnie infantylizować - tłumaczy M. Łągiewka.

Ostatecznie wybór padł na bajkę "Trzy świnki", która opiera się na prostej historii, kończy się puentą, a każdy bohater ma jakąś dobrą cechę.

Scenografie zaprojektował Igor Fijałkowski, a muzykę napisał Huber Walkowski. W przedstawieniu aktorzy wykorzystują lalki przedstawiające głównych bohaterów.

- Jest to spektakl dla młodszych dzieci, a one bardzo lubią lalki. Są one bardzo piękne, to wręcz rodzaj mappetów - mówiła reżyserka przedstawienia.

W rolach głównych występują: Magdalena Dudek, Gabriela Gola, Aleks Joński oraz Maciej Sikorski. Premiera spektaklu zapowiedziana jest na 27 września. Spektakl dedykowany jest dzieciom od 3 roku życia.

Teatr Lalek "Pleciuga" przygotowuje się jednocześnie do nowego sezonu. Jak zapowiedział dyrektor Pleciugi Tomasz Lewandowski, nadchodzące spektakle będzie oparte na klasyce. Teatr chce też powrócić do przedstawień z użyciem lalek. Wśród najbliższych zapowiedzi znajdują się: czytanie performatywne "Porwania Baltazara Gąbki", spektakl świąteczny, "Kapitan Nemo" czy "Piękna i Bestia". Teatr ma w planach także występy poza Szczecinem w województwie i całej Polsce. ©℗

Agata Jankowska