Harcerze dla szczecinian. Festiwal Piosenki Harcerskiej „Brzask” w Pleciudze

Występy podczas ubiegłorocznej gali. Fot. archiwum HFPH „Brzask”

W piątek 6 września rozpoczyna się 9. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „Brzask”. Można wziąć udział w bezpłatnych koncertach. Trzeba tylko przyjść do „Pleciugi” i usiąść na widowni.

Hufiec Szczecin Związku Harcerstwa Polskiego zaprasza na dwie cykliczne imprezy: V Przegląd Piosenki Zapomnianej DZIADY (stare harcerskie szlagiery) w piątek 6 września o godz. 18 w Teatrze Lalek Pleciuga oraz Galę Festiwalową IX Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Brzask” w niedzielę 8 września o godz. 10 w Teatrze Lalek Pleciuga. Na obie imprezy wstęp wolny.

Pomysłodawcami festiwalu są harcmistrz Agnieszka Woś i podharcmistrz Paweł Woś. Pomysł powstał w 2013 roku. Razem organizowali warsztaty wokalno-muzyczne, które przygotowywały dzieci i młodzież harcerskiego środowiska do uczestnictwa w tym festiwalu. Formuła festiwalu jest niezmienna. Zawsze w pierwszy dzień festiwalowych zmagań odbywa się Przegląd Konkursowy, a w drugi Gala Laureatów, gdzie uczestnicy dowiadują się o wynikach konkursu. Można wtedy posłuchać wyróżnionych wykonawców. Występują na scenie dzieci i nastolatki: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy oraz kadra.

Przy organizacji festiwalu pomagają harcerze i instruktorzy Hufca Szczecin ZHP. Festiwal oprócz muzycznej sfery stworzył dla młodego pokolenia pole ćwiczebne na wielu innych płaszczyznach np. nauka organizacji dużych imprez kulturalnych, praca techników scenicznych, scenografia, aktorstwo, konferansjerka, sektor małej gastronomii, graficy, fotoreporterzy, dekoratorzy, zarządzanie małymi i dużymi zespołami, współpraca z lokalnym środowiskiem.

Festiwal uczy, wychowuje i bawi. Jego celem jest rozpowszechnianie kultury muzycznej w propagowaniu tradycyjnej piosenki harcerskiej. W festiwalu biorą udział dzieci i młodzież działające w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich funkcjonujących w szkołach Szczecina i okolic (około 200 osób), ma on charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Został wpisany na stałe do Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych Miasta Szczecin. Otrzymał Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Szczecin. Festiwal organizowany jest w Teatrze Lalek PLECIUGA, bardzo przyjaznym dla dziecięcych występów. Harcerze zapraszają do teatru w najbliższy weekend.

(hk)