Trwa Festiwal Tańca. Gorąca parada w sercu Szczecina [GALERIA, FILM]

Od Placu Zwycięstwa, przez śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego, po ul. Wielkopolską przeszedł w sobotę (20 czerwca) barwny korowód tancerzy. Niecodzienna parada otworzyła Festiwal Tańca - weekendowe wydarzenie w Ogrodach Śródmieście.

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Przypomnijmy: kulminacją sobotniego programu o godz. 20 będzie Bloco Pomerania Brasil Show - widowisko inspirowane słynnymi paradami karnawałowymi Rio de Janeiro. Natomiast niedziela (21 czerwca, godz. 13-21) upłynie pod znakiem rodzinnej zabawy i latynoskich rytmów. W programie znajdą się warsztaty dla dzieci, pokazy taneczne oraz otwarte warsztaty salsy, dzięki którym każdy będzie mógł spróbować swoich sił na parkiecie. Finałem festiwalu będzie koncert SalsaCentral feat. Yaremi & Juanky, który zakończy weekend gorącą dawką muzyki prosto z Karaibów.

Na Festiwal Tańca wstęp wolny. ©℗

(K)

Film Piotr Sikora

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